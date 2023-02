TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurul'da, İYİ Parti ve HDP'nin "deprem felaketinin etkileri ve sonuçları", CHP'nin ise "Kızılay'ın çadır satışına" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere değinerek "Yaşanan felaket, iktidarın ihmallerinin bir sonucudur. İktidarın ihmal ve yanlışlarına ne yazık ki Kızılay faciası da eklenmiştir." dedi.

Depremde can kayıplarının yanında maddi hasarların had safhada olduğunu dile getiren Sezgin, "Bölgenin ve Türkiye'nin üretim kapasitesi ağır darbe almıştır. Halkımız zaten ekonomik krizde can çekişirken buna bir de depremin yıkıcı etkileri ve sonuçları eklenmiştir. Hayatta kalanlar memleketlerini terk ederek başka illere göç etmiştir." diye konuştu.

İktidarın Suriye politikasına da değinen Sezgin, hükümetin yanlış bir siyaset uyguladığını, sığınmacı sorununun bölgedeki demografi üzerinde tehdit oluşturduğunu, bölgedeki demografik kırılmaların ileride daha büyük tehlikeleri beraberinde getireceğini savundu.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada "Deprem bölgesinde tek bir AFAD, Kızılay yetkilisini bırakın ve bir bekçi bile yoktu. İnsanlar çıplak elleriyle yakınlarını kurtarmaya çalıştı ama bunun için ekipman yoktu." görüşünü öne sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, depremde büyük acı ve travmanın yaşandığını, bu durumu ancak o acıları yaşayanların anlayabileceğini söyledi.

Depremde insanlığın büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini vurgulayan Bingöl, "Deprem günü bütün yurttaşlarımız ayaktaydı ve yardım için arayıştaydı. Ama Kızılay ve AFAD yönetimi uykudaydı. Kızılay emekçileri canları pahasına hayat kurtarmaya çalıştı ama yöneticileri çadır ve gıda maddeleri sattı. Bunların sabıkaları çok kabarık. Kızılay da şartlı bağışlarla vergi kaçakçılığı yapıyor." diye konuştu.

Bingöl, Kızılay'da bazı derneklere yakın kişilerin istihdam edildiğini, kurumun işgal edildiğini, yönetiminin istifa etmesi gerektiğini savundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde çok büyük bir afet yaşandığını belirterek, ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremde Suriyelilerin Türkiye'ye giriş için sınırlara akın ettikleri şeklinde yanlış bilgiler ortaya atıldığını anımsatan Uslu, "Suriyelilerin bu dönemde Türkiye'ye geçtikleri bilgisi kesinlikle yanlıştır. Aksine, deprem illerinde yaşayan Suriyeliler kayıpları nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeye dönüyorlar. Afet döneminde de yaklaşık 40 bin Suriyeli gönüllü bir şekilde bölgeye döndü, geri dönüşler artarak devam ediyor. Deprem nedeniyle oluşan iç göçler sonunda demografik yapının bozulacağıyla ilgili söylemleri duyuyoruz. Bölgede demografi de değişmeyecek, nüfus da azalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.