'En Büyük Harbiyeli' Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124. yıl dönümü töreni

"En büyük Harbiyeli" olarak nitelendirilen Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) girişinin 124'üncü yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün KHO'ya girişinin 124'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldı.

Törenin yapıldığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) KHO Kültür Sitesi'ne gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Akar, KHO öğrencilerinden oluşan Harbiyeli Tören Mangası'nı selamladı.

Daha sonra şeref defterini imzalayan Akar, törenin yapıldığı salona girişinde öğrencileri "Merhaba Harbiyeliler" diyerek selamladı.

KHO Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, millete başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün mezun olduğu okulda görev yapmanın kendileri için heyecan ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Yaralı, devlet ve milletine gönülden bağlı Harbiyeliler yetiştirmek için hedef odaklı, gerçekçi ve araştırmacı eğitim anlayışıyla faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Tümgeneral Yaralı, KHO'da Harbiyelilere 7 bölümde lisans ve 6 yabancı dil eğitimi verildiğini, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 15 askeri sınıfta muvazzaf subay yetiştirmeye devam edildiğini belirtti.

- "1283... içimizde"

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler, geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak "içimizde" dedi.

Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız. Atatürk'ün ifadesiyle Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk ulusu güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Törende, Harbiyeliler Kara Harp Okulu Marşı'nı okudu.

- "Yaraların sarılması için aralıksız gayret göstermektedir"

Törenin sonunda konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

"Tüm milletimizin başı sağ olsun" diyen Akar, şöyle devam etti:

"Devletimiz bütün halinde depremle mücadelede, ilk andan itibaren milletimizle olmuş, bu yaraların sarılması için o günden itibaren gece-gündüz demeden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediyeler vatandaşlarımızla omuz omuza bu yaraların sarılması için aralıksız gayret göstermektedir. Bu çerçevede Silahlı Kuvvetlerimiz de her zaman olduğu gibi ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koşmuş, milletimizle beraber olmuş, hem deprem bölgesinde hem de bu bölgenin dışında yapılan faaliyetleri desteklemek üzere Deniz, Hava Kuvvetlerimiz bir bütün halinde ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir."

Depremin hemen ardından saat 04.30'da Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'na "hazır ol" emrinin verildiğini vurgulayan Akar, eş zamanlı Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Afet Acil Durum Kriz Merkezlerinin kurulduğunu belirtti.

"Silahlı Kuvvetlerimiz depremin ardından ilk andan itibaren bütün imkanlarını seferber ederek yoğun çalışma içinde olmuştur." diyen Akar, Mehmetçiğin depremin ardından hemen vatandaşın yardımına koştuğunu, onlarla birlikte olduğunu aktardı.

Bölgede depremin hemen ardından başlayan faaliyetlerin ilk günden itibaren devam ettiğini dile getiren Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de Türk Silahlı Kuvvetlerine düşen görevler neyse bunları yapmak hepimizin boynunun borcu. Buralardan itibaren her türlü eğitimi öğretimi görmek suretiyle verilecek her türlü göreve hazır olmak sizin boynunuzun borcu. Harbiye'deki imkanlardan, öğretmenlerden, her türlü eğitim öğretim imkanlarından istifade ederek kendinizi geliştirmek zorundasınız. Subayların en önemli özelliklerinden biri de çok yönlü olmalarıdır. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak değişik şartlarda, durumlarda alacağınız görevleri en iyi şekilde yapabilmek, milletimize en iyi desteği sağlayabilmek için ne yapılması gerekiyorsa Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon halinde her türlü göreve hazır olmalısınız."

Törenin ardından Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harbiyeliler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergide Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Harbiyeliler ile Mehmetçiğin deprem bölgesindeki faaliyetlerini anlatan resimler de yer aldı.