Vize engeline çare zoraki vatandaşlık

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Shengen vizesi ile ilgili şikayetler son dönemde arttı. Vize başvurusu reddedilen ya da aylarca başvurusunun sonuçlanmasını bekleyenler gün geçtikçe çoğalıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, vize müracaatları konusunda sistemli bir engelleme olduğunu belirterek "2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15'in üzerinde iken, 2023'te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülkenin turizm amaçlı seyahatinin kısıtlanmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu. Daha önce 1 hafta, 10 gün sonrasına alınan randevu sürelerinin çok daha ileri tarihlere atıldığını dile getiren Bağlıkaya "Çok uzak tarihli randevu verilmesinden dolayı aracı kurumlar, vatandaşları ve acentelerimizi VIP vize uygulamasına yönlendiriyor. Normalde vize başvuru ücreti 80 avro olmasına rağmen 'VIP müracaat' sistemi üzerinden vize başvuruları için 300 avrodan başlayan ve çok daha yüksek seviyelere çıkan rakamlar talep ediyorlar. Vize sürecini hızlandırmak veya randevu bulabilmek adına talep edilen bu fahiş rakamlar, vizenin reddedilmesi halinde iade de edilmiyor" dedi.

VATANDAŞLIK ALIYORLAR



Dünyada 40'tan fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel de yaşanan vize krizinin vatandaşlık programlarının önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek "Malta vatandaşlığı ile Amerika da dahil olmak üzere 185 ülkeye vizesiz girebiliyorsunuz, Avusturya vatandaşlığı programı ile 188 ülkeye, St. Kitts ve Nevis, Grenada, Antigua ve Barbuda, St. Lucia ve Dominica gibi Karayip ülkelerinin vatandaşlıkları ile İngiltere ve Shengen bölgesine vizesiz girebiliyorsunuz. Portekiz, Malta ve Yunanistan oturum programları da Avrupa'da tercih edilen en popüler oturum programları arasında. Şu an Avrupa ülkelerine yapılan başvurularda ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle yatırım programları makul olan ülkeler ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

KONUT ALMAK YETERLİ



Vatandaşlık programlarına da değinen Demirel şu bilgileri verdi: Grenada, St. Lucia, Antigua ve Barbuda, St. Kitts ve Nevis gibi Karayip ülkelerinde minimum bağış miktarı 100 bin dolardan başlıyor. Karayipler'de elde edilen vatandaşlıklarla İngiltere, Hong Kong, Singapur, Çin, Rusya, İsrail ve Shengen bölgesi dahil birçok ülkeye vizesiz girilebiliyor. Vatandaşlığa Kabul Yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı için ise minimum 600 bin avro bağış yapmak gerekiyor. Portekiz'de 280 bin avro, Yunanistan'da 250 bin avro, İspanya'da 500 bin avro gayrimenkul yatırımıyla, İtalya'da ise 250 bin avro finansal yatırım ile vatandaşlık alınabiliyor.

FUARDA STANT AÇIYORLAR AMA KATILAMIYORLAR



İhracatının yüzde 80'den fazlasını Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapan konfeksiyon sektörü vize sorununu en ağır şekilde yaşayan ihracatçı sektörlerin başında geliyor. İhracatçıların fuara katılmadan önce "Vize alabilecek miyiz?" diye sorduğunu ifade eden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş yaklaşan fuarlara dikkat çekerek "4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan Premiere Vision Fuarı'na Türkiye'den hazır giyim, kumaş, deri ve aksesuar bölümleri de dahil 200'e yakın Türk firması katılmak istiyor. Katılımcı firmalarımız vize başvurusunda bulunmak istediklerinde online vize başvuruları kapalı. VIP vize başvurusu dahi yapılamıyor. Almanya'da 18-19 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Munich Fabric Start Fuarı'na da vize alamadığı için katılamayan ihracatçılarımız var. Her gün 3-4 üyemizden vize sorunlarıyla ilgili telefon alıyoruz. Vize sorunu yaşayan bir diğer ihracatçı grubu ise ayakkabı ve saraciye sektörleri. Firmalar İtalya'da 4-6 Temmuz'da düzenlenecek Expo Riva Garda Fuarı için henüz vize başvurusunda bulunmadı" dedi.