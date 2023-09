Selde sürüklenen 4 kişilik aile birbirlerine sarılarak ölümden kurtuldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Can, eşi Özlem ve kızı Zeynep (17) ve Fatih Mirza Can'ı (11) da yanına alarak oğullarının bursluluk sınavının yapılacağı liseye gitmek için yola çıktılar. Mustafa Can selden dolayı yola yıkılan ağacı kaldırmak için otomobilinden inince sele kapıldı. Araçta bulunan anne ve çocukları Mustafa Can'ın kurtarmak için birbirlerine sarılarak kenetlendiler. Sel sularının sürüklediği 4 kişilik aileden Mustafa Can ve eşi Özlem Can yaralandılar. Yoldan geçen berber Sait Ahmet Toraman can ailesinin yardımına koştu. Yaralanan Mustafa Can ve Özlem Can ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Can'ın sel suyunun sürüklemesi sınucu ayağında kırık olduğu tespit edildi. Can ailesinin hastanede tedavisi devam ediyor.