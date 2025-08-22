AK Parti'nin 'Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu' toplantılarının ilki yapıldı

DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'nin 'Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu' toplantılarının ilki yapıldı

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek "İklim Krizi ve Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu'' toplantılarının ilki İstanbul'da yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 21:04, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 21:01
Yazdır
AK Parti'nin 'Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu' toplantılarının ilki yapıldı

AK Parti İl Başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile partililer katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Sevilay Tuncer, sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınlarının artık yalnızca belli bölgelerin değil, tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin giderek derinleşen bu sorun karşısında başından itibaren kararlı ve vizyoner adımlar attığını belirten Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu"nun sadece çevre politikalarının değil, üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendirdiğini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Özdemir de iklim krizinin küresel anlamda tüm dünyayı etkilediğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu doğrultusunda kıymetli başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve parti temsilcilerimizin katkılarıyla ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Yakın zamanda ülkemizde yaz döneminde yaşanan seller, yangınlar ve hava hareketliliğindeki dönüşüm zaten bu konuyu ne kadar ciddiye almamız gerektiği hususunda net bir uyarıyı bizlere yapıyor." diye konuştu.

Açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber