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Akşener'den ittifak çıkışı: 2028'de de olmayacak

Yerel seçimler için ittifaklara kapısını kapatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı içinde tavrını açıkladı: "İttifak sistemini reddediyoruz. Sadece bugün değil, 2028'de kendi başımıza gireceğiz."

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 07:50, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 07:33
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Akşener'den ittifak çıkışı: 2028'de de olmayacak

Yerel seçimlerde ittifak kurmayacaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel seçimlerde de ittifaka gidilmeyeceğini söyledi. Akşener, Edirne'de partisinin Trakya bölgesi istişare toplantısında konuştu. İttifak sisteminden vazgeçtiklerini vurgulayan Akşener şunları kaydetti: "GİK'imizin de aldığı karar ki ben de aynı fikirdeyim, biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Dolayısıyla ittifak sistemini reddediyoruz ve ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil, 2028'de de rahmetli Elçibey'in söylediği gibi 'özü başımıza' gireceğiz."

MASA YIKMADIM ZEHİR İÇTİM

Saadet Partisi ev sahipliğinde 3 Mart'ta yapılan 6'lı Masa toplantısında yaşananları anlatan Akşener, şunları söyledi: "Nasıl bir yöntemle Cumhurbaşkanı seçilecek diye gittim. Meğer isim oylayacakmışız, iş ona döndü. Herkes 'Kılıçdaroğlu' dedi. En son bana söz verildi. Ben de vatandaşın nezdinde iki arkadaşımızın (Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş) masadaki herkesten önde olduğunu, dolayısıyla her partinin bir anket firması tavsiye etmesini ve sonuca uymamız gerektiğini söyledim. Kabul edilmedi. Kılıçdaroğlu 'Beşimiz beni uygun gördüğüne göre biz imzalayalım' dedi. Ben masa yıkmadım. O seçim kazanılsın diye zehir içtim."

15 VEKİLİN ÖDEMESİNİ YAPTIK

2018 seçimlerindeki 15 milletvekili konusunda da CHP'ye mesaj veren Akşener, "CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasi arkadaşlarımız televizyonlara çıkıp 15 milletvekili mevzunu söylüyorlar. Biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik, halen alacaklıyız" diye konuştu.

İYİ Parti gözünü CHP'li belediyelere dikti

CHP ile ittifak köprülerini atan İYİ Parti, yerel seçim stratejisini CHP'li belediyeleri almak üzerine kurdu. İYİ Parti kaynakları, Ankara ve İstanbul'da CHP'nin kalesi olarak kabul edilen ve çoğu 30 yılı aşkın süredir sosyal demokratlarda olan ilçelerde iddialı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın kurmay ekibi, Ankara'da Çankaya ve Yenimahalle ilçelerini CHP'den alabilecekleri kanısında. İYİ Parti kurmayları, CHP ile İYİ Parti seçmenlerinin arasında keskin çizgilerin olmadığını ifade ederek, "CHP seçmeninin İYİ Parti'ye meyli var. Biz bu eğilimin Ankara'da da güçlü olduğunu görüyoruz. Bu noktada CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Çankaya ve Yenimahalle'de iddialıyız" dediler.

Akşener'in kurmayları, İstanbul'da CHP'nin elinde olan Kadıköy, Bakırköy, Ataşehir ve Sarıyer'de de iddialı olduklarını vurguladı. İYİ Parti meclis yönetiminden bir isim, Türkiye genelinde oy potansiyellerinin CHP'nin çok üstünde olduğunu ifade etti. Parti kaynakları İstanbul ve Ankara özelinde, merkez sağ oyların akacağı bir yatak bulmadığı için CHP'ye yöneldiğinin altını çizerek, İYİ Parti'nin bu boşluğu dolduracak güce ulaşabileceğine işaret etti.

Ankara'da tek bir ilçe kazanamazlar

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, yaklaşan yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. MHP'ye İYİ Parti, CHP ve Genç Parti'den katılımlar olduğunu belirten Doğan, eski ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin başkentte bir belediye bile kazanamayacağını söyledi. Doğan, "CHP'den bu hafta MHP'ye 200 arkadaşımız katıldı. İYİ Parti Mamak ve Kahramankazan ilçe teşkilatından partimize katılanlar oldu. Ankara'da zillet ittifakının bir belediye bile alacağını düşünmüyorum" dedi. Mansur Yavaş'ın başkanlığında başkentin 15 yıl geri gittiğini kaydeden Doğan, "Ankara'da çok büyük başarılar elde edeceğiz. Ankara adayı için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın istişaresi sonucu karar verilip ilerleyen günlerde açıklama yapılacaktır" diye konuştu.

Mehmet Güney - Uğur Duyan

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