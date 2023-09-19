Ankara'da sanayi sitesinde yangın çıktı
Başkentte Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 12:24, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 12:26
Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görüldü.