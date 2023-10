BBC'de çalışan gazeteciler hakkında açılan soruşturmaya UMED'den tepki

UMED'in açıklaması:

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Arapça servisinde görev yapan 6 muhabir hakkında kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "İsrail karşıtı bir tutum" takındıkları iddiasıyla soruşturma başlatması ne ifade özgürlüğüyle ne de basın etiğiyle bağdaşmaktadır.

BBC'nin bu taraflı tutumunu kabul etmiyor ve kınıyoruz.

Öte yandan İsrail'in saldırıları nedeniyle bugüne kadar 11 gazeteci hayatını kaybetti, 20'si yaralandı ve 2 gazeteciden haber alınamıyor.

Dünya kamuoyunun gerçeği görmesini, öğrenmesini faşizanca sansürlemeye çalışan İsrail'i kınıyor, Uluslararası basın örgütlerini birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

İnsanların haber alma hakkı engellenemez.

Gazeteciler görevlerini yaparken hedef alınamaz.

Bu insanlık ayıbına karşı, herkesi sesini yükseltmeye davet ediyoruz.

The fact that the British broadcasting company BBC initiated an investigation against 6 reporters working in the Arabic service for allegedly adopting an "anti-Israel attitude" due to the posts they made on their personal social media accounts is compatible with neither freedom. pic.twitter.com/0nQc4Flz5z