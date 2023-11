4 kurumda ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri arttırıldı

Memurlar.net'te 8 Kasım'da yer alan haber sonrasında, 11 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede 4 kurumun ek ders yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Edip Üzen'in haberine göre, Eylül ayında yapılan açıklamada rağmen ücretli öğretmenlere yüzde 25 zammın unutulduğuna yer verilmişti. Yapılan değişiklik dışardan ek ders ücreti verilerek çalıştırılan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılmasına yöneliktir.

Yönetmeliklerde yer alan "Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 5 ders saati için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir" maddesindeki "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" olarak değiştirilmiştir.

Resmi görevi bulunmayanlara ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebildiği için bu düzenleme ek olarak daha önce verilen 6 saatin 15 saate çıkarılması anlamına geliyor. Yani haftada 30 saate kadar ders giren bir ücretli öğretmen 45 saat üzerinden ücret alacaktır.

Ek ders ücretlerinin saati 60 lira civarında olduğu için haftada 30 saat ders giren bir ücretli öğretmen aylık asgari ücrete yakın bir ücret almış olacaktır. Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeler için tıklayınız.

Twiter X: edipuzen