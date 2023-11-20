SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 22:37, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 22:39
SPK bülteninde, TDGYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.
Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Altun Kanat, Emre Kanat, Hüseyin Umut Çalışkan, Murat Tektaş, Mustafa Cem Pehlivan, Nuran Özden, Serdar Gece ve Vedat Orhan Özcan'a yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.