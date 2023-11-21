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Antalya'da bir kişi, kendisini 6 yerinden bıçaklayan sanıktan şikayetçi olmadı

Antalya'da kavgada bir kişiyi 6 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 17:04, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 17:06
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Antalya'da bir kişi, kendisini 6 yerinden bıçaklayan sanıktan şikayetçi olmadı

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mithat G, müşteki Ergin T. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Mithat G, duruşmadaki savunmasında, müştekiyle bir husumetinin olmadığını, olay günü müştekinin alkol alarak sürekli küfürlü konuştuğunu söyledi.

Kendisinin de alkol aldığını belirten Mithat G, "Dışarıya çıktık ve kavga etmeye başladık ve bıçakladım. Olay sonrası kaçtım ve polis beni aradığında teslim oldum. Müştekiyi öldürmek istemedim, cezaevindeyken müştekiye mektup yaptım ve pişmanlığımı dile getirdim. Kendisine geçmiş olsun diledim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.

Müşteki Ergin T. ise sanığı yıllardır tanıdığını ve aynı mekanda alkol aldıklarını anlattı.

Sanığın kendisine yönelik "artistlik yapma" diyerek tepki gösterdiğini ve tartışmanın ardından kavga etmeye başladıklarını kaydeden Ergin T, "Beni bıçakladığında kanlar içinde kaldım, 'Bu kadarı sana yeter' diyerek beni bıraktı ve ben de kendi imkanlarımla taksiye binip hastaneye gittim. Doktor 5 dakika daha geç kalsaydım kan kaybından öleceğimi söyledi ve 11 gün hastanede yattım. Sanıktan şikayetçi ve davacı değilim." diye konuştu.

Tanık M.Z. de mekan işletmecisi olduğunu ve tarafların küfürleşerek tartışmaya başladıklarını aktardı.

Sanığın, müştekiyi küfür etmemesi konusunda uyardığını belirten tanık, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mithat G'nin Ergin T'yi bıçakladığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mithat G'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde 28 Eylül'de çıkan bıçaklı kavgada Mithat G, Ergin T'yi vücudunun 6 yeridne bıçaklayarak yaralamıştı.

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