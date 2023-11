Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede özel okullarda okuyan öğrenciler için önemli bir adım atıldı.

Bölgede öğrenim gören bu öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ,

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda okuyanları kapsıyor.

40 bin öğrenciye eğitim desteği

Okul öncesi eğitim kurumlarında 12 bin 800 lira, ilkokul için 15 bin 400, ortaokul ve ortaöğretim için 18 bin lira destek sağlanacak.

Yapılacak destek ödemelerinden toplam 40 bin öğrenci faydalanacak.

TEBLİĞ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ADIYAMAN, HATAY,

KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİNİN

İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDEKİ ÖZEL OKULLARDA

ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ

VERİLMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında;

"Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir."

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesi çerçevesinde kademelere göre her bir öğrenci için verilebilecek eğitim ve öğretim desteği tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tutarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1- 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2- İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.

3- İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilir.

4- 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteğinden faydalananlar bu Tebliğde belirtilen eğitim ve öğretim desteğinden faydalanamaz.

5- Eğitim ve öğretim desteği, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

6- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

7- Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

8- Bu Tebliğ hükümleri Milli Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülür.

Tebliğ olunur.