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Bakan Göktaş: Kamuda çalışan şehit ve gazi yakını sayısı 49 bini geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 591 atama ile 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmesini sağladık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 20:21, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 20:33
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Bakan Göktaş: Kamuda çalışan şehit ve gazi yakını sayısı 49 bini geçti

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Göktaş, yaptığı konuşmada, ramazanın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, "Özellikle Filistin ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için büyük bir ferahlığa vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Ecdadın mirası, şehitlerin emaneti ve gazilerin canı cananı ülkeye değer katmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Milletimizle el ele, gönül gönüle yürüdüğümüz bu yolda durmadan, dinlenmeden ilerlemeye devam ediyoruz. En büyük gücü, sizlerin dualarından alıyoruz." dedi.

- "Kamuda istihdam hakkının kapsamını genişlettik"

Bakan Göktaş, her zaman her konuda bütün imkanlarını seferber ederek şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, bugün şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kişinin atamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için yeni sosyal hizmet modellerini hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hayata kadar pek çok alanda desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı.

Göktaş, şehit ailelerini kendi aileleri gibi bildiklerini ifade ederek, "Kıymetli anne ve babalarına düzenli aylık bağlayarak destek olmaya çalışıyoruz. Kamuda istihdam hakkının kapsamını genişlettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz 591 atama ile 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmesini sağladık. Ayrıca ağır engelli gazilerimize aylıklarıyla birlikte, asgari ücretin iki katı tutarında bakım desteği sağlıyoruz. Çalışan gazilerimizin maluliyet aylığını devam ettirdik." şeklinde konuştu.

"Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" ile gazilerin gençlerle bir araya gelmelerine aracılık ettiklerini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 5 yıl önce kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit aileleri ve gazilerle sık sık bir araya geldiklerini anlattı.

Bugüne kadar 649 bin şehit ailesi ve gaziye evlerinde ziyarette bulunduklarını dile getiren Göktaş, devletin maddi ve manevi tüm imkanlarını şehit yakını ve gaziler için seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

- "Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz"

Şehit yakını ve gazilerin gösterdiği vakur duruşun millet için gurur ve cesaret vesilesi olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Şehadeti en yüce makam gören ve şehitlerine ölü demeyen inanca mensup olduklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin emanetlerini korumayı, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olmayı vatani bir görev biliyoruz. Daha önce de dile getirdiğim gibi en sevdiklerini bu vatan uğruna feda etmiş siz kıymetli kardeşlerimiz için ne yapsak az. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda büyük kahramanlar ailesinin her bir ferdinin refahını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin refahı ve mutluluğu için sosyal hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz."

İftar programına Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı.

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