E-birliktelik kampanyası ile depremzede esnafa destek

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda 'E-birliktelik' kampanyasının tanıtım programına katıldı. Programda Bolat'ın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yer aldı. Bolat, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 14 milyon vatandaşın hayatını derinden etkilediğini ifade ederek, "Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla tüm kurumlarımız seferber olmuştur. Bu kapsamda 75 işletmenin katılım sağladığı 'E-Seferberlik' kampanyası başlatılmıştır. Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmiş olması hasebiyle bu yıl da Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortak girişimleri ile yine, TOBB Türkiye E-Ticaret Sektör Meclisi üyelerinin katılımıyla depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan oluşan 11 ilimize destek olmak amacıyla 'E-birliktelik' kampanyasını başlatıyoruz" dedi.

'E-TİCARET İLE 4 MİLYON ÜRÜN SATILDI'

Geçen yıl başlattıkları 'E-Seferberlik' kampanyası ile deprem bölgesindeki 4 milyon 716 bin 579 adet ürünün e-ticaret platformları aracılığıyla 397 milyon 76 bin 249 TL'ye satıldığını ve bölge esnafına katkı sağlandığını vurgulayan Bolat, "Bugün, 11 ilimizi kapsayan ve ekonomik hayatı canlandırmayı amaçlayan E-Birliktelik Kampanyası ile bu destekleri artırarak sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında e-ticaret faaliyetinde bulunmayan KOBİ'ler, esnaflar ve tacirlere 3 ay boyunca komisyonsuz satış, reklam, pazarlama desteği ile birlikte e-ticaret eğitimleri de sunarak, bölge halkının refahının artırılması ve ticaret hayatının hızlandırılması amaçlanmaktadır. Kampanya kapsamında ayrıca, geçen yıl olduğu gibi Kızılay ve AFAD gibi kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının yardım-destek kartlarının satışa sunulması, dileyen vatandaşlarımızın depremzedelere istediği oranda bağış yapabilmesini sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.