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Altın güne değer kaybıyla başladı

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 357 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 30 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 10:48, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:07
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Altın güne değer kaybıyla başladı

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 363 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 357 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 30 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyarak 2 bin 300 doların üzerini test eden altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 296 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirtti.

Powell, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini ifade etti. Powell, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." dedi.

Veriler ve yetkililerden gelen açıklamaların ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 64 ihtimalle haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik fiyatlamaların öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 350 doların direnç, 2 bin 280 ve 2 bin 250 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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