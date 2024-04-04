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KGK'nın bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 10:56, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:57
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KGK'nın bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecek.

Sınav müracaatları 8 Nisan'da başlayıp 22 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.

Müracaatlar, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri, 29 Haziran'daki sınavdan en az 15 gün önce KGK'nin internet sitesinden duyurulacak.

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