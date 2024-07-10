Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Üç konfederasyondan 10 talep
Üç konfederasyondan 10 talep
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
'Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de de o'
'Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de de o'
Ek vergi zammı yürürlüğe girdi: Fiyatlar 100 bin TL arttı
Ek vergi zammı yürürlüğe girdi: Fiyatlar 100 bin TL arttı
Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
Ev sahiplerinin isteği bitmiyor! Kiracıyı isyan ettiren liste
Ev sahiplerinin isteği bitmiyor! Kiracıyı isyan ettiren liste
Ana sayfaHaberler Yaşam

3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin

AK Parti MYK'da nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi tedbir ele alındı: Doğum parasının güncellenmesi. 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi. Tüp bebek tedavi desteğinde yaş sınırının 45'e çıkarılması. Çocuk okula başlayana kadar anneye kısmi çalışma hakkı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 07:33, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 07:35
Yazdır
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin

Türkiye'de 1965'te 7 olan doğurganlık hızının 2023'te 1,51'e inmesi ve Türkiye'nin bu konuda ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesiyle AK Parti, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Dünyada uygulanan farklı politika setlerine bakıldığında tek seferlik maddi çocuk teşviklerinin çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi.

Kadın Kolları Başkanlığının doğum hızının artırılmasına ilişkin önerilerinden bazıları şöyle: Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırı, 40'tan 45'e çekilmeli. 'Anne dostu hastane' gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı, devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hale getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükü düşürülmeli. Doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmeli. 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmeli. Yenidoğan çocuklar için iki yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılmalı.

İki ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulmalı. Aile ve Gençlik Fonu uygulaması, kapsamı genişletilerek çocuk teşvikleri için de kullanılabilmeli. Doğum parası olarak verilen, 1'inci çocuğa 300 TL, 2'nci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamlar güncellenmeli.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber