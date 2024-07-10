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Altının gramı 2 bin 509 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 509 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 10:14, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:14
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Altının gramı 2 bin 509 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 2 bin 498 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 509 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 371 dolardan işlem görüyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından varlık fiyatlamalarında karışık bir seyir izlenirken, Powell'ın açıklamaları bugün de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

ABD Senatosu'nda Fed'in Para Politikası Raporu'nu sunan Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmenin uygun olmayacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 77'ye gerilerken, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali de yüzde 79 oldu. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 96 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 420 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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