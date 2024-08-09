Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için 'Sıla Yolu' projesi

Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da korkutan deprem
Kanserde umut veren gelişme
Kanserde umut veren gelişme
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için 'Sıla Yolu' projesi

CHP, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için "Sıla Yolu" projesini başlattı. CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda hem yurdumuza giriş yapan hem de yurdumuzdan çıkış yapan tüm yurttaşlarımız için çadır kuracağız. Vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edip raporlayacağız" dedi.

Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 20:02, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:05
Yazdır
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için 'Sıla Yolu' projesi

CHP, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler için "Sıla Yolu" projesini başlattı.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda hem yurdumuza giriş yapan hem de yurdumuzdan çıkış yapan tüm yurttaşlarımız için çadır kuracağız. Yurttaşlarımıza 7 gün boyunca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yurttaşlarımız için yazdığı mektup ile el broşürlerimizi vereceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edip raporlayacağız" dedi.

CHP, her yıl binlerce gurbetçinin Türkiye'ye giriş çıkış için kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda "Sıla Yolu" projesini başlattı. Proje kapsamında yurda giriş ve çıkış yapan gurbetçilere CHP Lideri Özel'in mektubu dağıtılarak, gurbetçilerin sorunları dinlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan standın önünde açıklama yapan Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Tüm, şunları söyledi:

"Yurt dışında yaşayan ama vatanını hiç terk etmeden, memleketimizin huzuru, demokrasisi ve özgürlükleri için mücadele veren, sıla hasretiyle her yıl ülkemizi ziyaret eden gurbetçilerimizin sorunlarına dikkati çekmek için toplandık. Burada bir haftalık yoğun bir programı gurbetçilerimizin sorunlarının çözümü için hayata geçireceğiz. Gurbetçilerimiz sevdiklerine kavuşmak, memleket hasreti gidermek için yola çıktı. Sınır kapısından başlayan onlarca sorunun farkındayız. Gurbetçilerimiz on yıllardır bulundukları ülkelerin iş gücü, kalkınma kaynağıdır. Ülkemizi temsil eden her bir yurttaşımızla gurur duyuyoruz. Yurt dışındaki evimiz, kardeşimiz, yuvamız gurbetçilerimizdir.

Tüm yurttaşlarımızın hakkının, hukukunun korunduğu her türlü ayrımcılığa karşı mücadele hedefimizle çalışmaya devam ediyoruz. Genel Merkezimiz, yurt içi ve yurt dışı örgütleri ve tüm üyelerimiz bu hedefin bir parçasıdır. Asla yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz. 2022 yılında hayata geçirmek için planlanan ve Edirne Valiliği tarafından yapılmasına izin verilmeyen 'Sıla Yolu' projesini Danimarka Birliği'mizin önerisi ve desteği ile Edirne İl Başkanlığı'mızın ev sahipliğinde ve işbirliğinde yeniden hayata geçiriyoruz. Edirne Valiliği ile yapılan görüşmede 8 Ağustos tarihinden 15 Ağustos tarihine kadar iznimiz alınmıştır. Kapıkule sınır kapısında hem yurdumuza giriş yapan hem de yurdumuzdan çıkış yapan tüm yurttaşlarımız için çadır kuracağız. Yurttaşlarımıza 7 gün boyunca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yurttaşlarımız için yazdığı mektup ile el broşürlerimizi vereceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edip raporlayacağız.

Adını Cumhuriyet'ten alan ve Ulu Önderimiz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi; 100 yıldır Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak adına, adaleti hakim kılmak, evrensel insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda ülkemizi demokrasinin filizlendiği bir ülke olabilmesi için ısrarla, inatla ve kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak kuruldu; bu ilkelerin doğrultusunda yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz, onların hakları için mücadele etmeye hep birlikte devam ediyoruz. Bu projeyi gerçekleştirmek ve gurbetçilerimizin sorunlarına çözüm bulmak adına yol yürüdüğümüz Edirne Belediye Başkanımıza, il başkanımıza, Edirne İl Örgütü'nün yöneticilerine ve tüm parti emekçilerine teşekkür ederim."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber