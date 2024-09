Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışındaki konuşmasında, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu eğitim öğretim yılında Türkiye'de bazı yenilikleri hayata geçirdik. Bu kapsamda tamamen beceri odaklı, dünyadaki muadilleriyle rekabet edebilecek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bazı değişiklikler yaptık. Bu değişikliğin 3 ana unsuru var. Biri dünyada artık yaygınlaşan, bütün ülkelerin kullanmaya başladığı, eğitimin felsefesini kazanımdan beceriye evirme yönünde revize etmiş olduk. İkincisi müfredatımızı, çocuklarımızı zorlayan, öğretmenlerimizi aşırı derecede yoran, ağır bilgi yükünden biraz olsun arındırdık. Üçüncü olarak ekranda yazıldığı üzere '2 devlet, bir millet ve tek yürek'. İşte biz istiyoruz ki çocuklarımız bu felsefeyle büyüsün. Millet olma bilincimizi, bir arada yaşama şuurumuzu, geçmişimizi, tarihimizi referans alarak gelecek kuşaklara taşımak istediğimiz için müfredatımıza içerikler ekledik."

Yeni dönemde bilhassa üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununu çözecek çok ciddi adımlar attıklarını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Bu yeni eğitim öğretim yılında bunu hayata geçireceğiz. Ana felsefemiz, her çocuğumuzun, her gencimizin mutlaka bir mesleği olmalı. Bu bilinçle hareket ettik. Çocuklarımızın bu anlamda hayata daha iyi hazırlanmaları için adımlar attık. Üçüncü bir adımımız ise çocuklarımızı veliler olarak okula teslim ediyoruz. Ondan sonra sanki bütün sorumluluğumuz, üstümüze düşen her şeyi yapmışız gibi her türlü toplumsal rolü okuldan ve öğretmenden bekliyoruz. Yani diyorsunuz ki 'Benim bir çocuğum var. Ama işim, gücüm çok yoğun. Eve geç geliyorum. Ben çocuğuma doğru dürüst bu anlamda ilgi gösteremiyorum. Öğretmene diyorsunuz ki benim çocuğuma öğretmenlik yap hem annelik hem babalık yap. Başka kardeşi yok. Ağabeylik, ablalık yap.' Her türlü işi öğretmenden bekliyoruz. Biz şimdi yeni eğitim öğretimde şöyle bir şey başlattık. Diyoruz ki, biz de ebeveynler olarak gelin üstümüze düşeni yapalım, öğretmen arkadaşlarımızın yükünü biraz daha hafifletelim ki öğretmelerimiz de daha çok eğitime odaklasın, öğretmenliğine odaklansınlar. Böylece eğitim öğretim sistemimiz, öğretmenlerimiz başarılı olup çocuklarımızla iyi bir şekilde yetişmiş olurlar diye düşünüyoruz."

- Deprem bölgesine özel ilgi

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda deprem bölgelerini ikinci adres olarak kabul ettiklerine ve bakanlık olarak oluşturdukları koordinasyon birimiyle yatırım ve inşaatları yakından takip ettiklerine değindi.

Deprem bölgesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerden önceki derslik ve okul sayısına yaklaştıklarına değinen Tekin, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız bölgede yaşadığımız felaketin etkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için yaraların bir an önce sarılması için bize her türlü fedakarlığı yapmamızı, her türlü adımı atmamızı talimat veriyor. O yüzden Cumhurbaşkanı'mıza bu takibi ve talimatlandırması sebebiyle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Eğitimle ilgili kısımda da şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'mız bize 6 Şubat sabahı yani felaketi yaşamadan önce 11 ilde kaç dersliğimiz varsa o derslik sayısını aşacak şekilde derslik yapma konusunda talimat vermişti. Biz de bu şekilde yürüyoruz. Şu an itibarıyla illerin tamamında neredeyse 6 Şubat sabahındaki derslik sayımıza ulaştık."

Depremin ardından yaşanan süreçte Azerbaycan'ın Türkiye'yi bir an olsun yalnız bırakmadığını ifade eden Tekin, "Bugün burada çok güzel bir birliktelikle beraberiz. Bu okul, fiziki yapısından ziyade iki devlet tek millet anlayışıyla birbirine yaklaşan iki liderin birlikteliği, sıkıntı anında bir arada bulunmasını çok güzel şekilde temsil ediyor. İnşallah gelecek kuşaklar bu birlikteliklerimizi daha güçlü bir şekilde sürdürür. Ben tekrar değerli dostum nezdinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşaatın yapımı sürecinde sadece okulun değil bütün bu mahallenin yapımı sürecinde emeği geçen TOKİ ve MİDA yetkililerine, büyükelçimize, şükranlarımı sunuyorum."

- Karabağ ve Şuşa'da öğrenciler okula dönüyor

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev de afetin ilk anından itibaren her bir Azerbaycanlının yüreğinin Türkiye ile attığını söyledi.

Her alanda olduğu gibi eğitim-öğretimde de destek olmak adına inşa edilen okulun açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emrullayev, şöyle devam etti:

"Türkiye'de olan kardeşlerimizin hep yanında olmaya çalıştık. Azerbaycan'ın deprem bölgesinde ilk işi, Haydar Aliyev adına yapılan okulun açılışında bir araya geldik. Bununla birlikte hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da olan öğretmen ve öğrencileri yeni eğitim öğretim yılını başlamasından dolayı tebrik ediyorum. Üst üste sevindirici haberler oluyor. Kahramanmaraş'ta depremden sonra bir okulun açılışını yapıyoruz, Azerbaycan olarak önümüzdeki günlerde Karabağ'da, Şuşa'da okullarımızın açılışını yağacağız. Orada da uzun yıllar sonra öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz okula geri dönecek. Azerbaycan ve Türkiye olarak biz yüzyıllardır birlikte olduk, bir aile olduk. Bu ailenin daha da büyümesi, Türk ailesinin ve Türk dünyasının bir ve daha sık olması, öğrencilerimize vereceğimiz en önemli mesaj olmalıdır. Aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan olarak eğitim sahasında en önemli meselelerden biri olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Bakü'de açılışını yapacağız. Bu dostluğun en güzel örneği olacak."

- 76 bin konutun teslimi yapıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ise deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden inşaatı ve ihyası için başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Deprem bölgesinde TOKİ tarafından 204 bin konutun yapımının başlatıldığını, 76 bin konutun teslim edildiğini, sene sonuna kadar da 200 bin konutun teslim edilmesinin hedeflendiğini hatırlatan Sungur, şunları kaydetti:

"Bugün içerisinde bulunduğumuz Azerbaycan Mahalle'mizde 453 konut ile 328 ticari birim, Azerbaycan hükümetince 657 konut, konut ile 438 ticari birimle TOKİ tarafından olmak üzere toplam 1110 konut, 766 ticari birim inşa edilmektedir. 6 Şubat'ta yaşadığımız yüzyılın felaketi olan bu depremlerin ardından yardıma koşan dost ve kardeş Azerbaycan Devleti'nin inşa ettiği konutların yanında 20 derslik ilkokul, 3 derslik anaokulunun yer aldığı eğitim binası da tamamlanarak hazır hale gelmiştir. Bugün huzurlarınızda açılışı yapılacak Haydar Aliyev İlkokulu ve Anaokulu inşaat alanı toplam 6 bin 739 metrekare olup, zemini de fore kazıklarla güçlendirilmiş ve iyileştirilmiştir."

Törene, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Vahit Kirişci, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe başkanları, kurum müdürleri ile ilgililer katıldı.

Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindekiler okulda incelemede bulundu, öğretmenlerle bir araya gelerek öğrencilere hediye verdi.