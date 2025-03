74 firmada tek tırnaklı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 1 milyon 400 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdi. Et ve et ürünleri üreticisi firmalara yönelik denetimlerde 1.236 firmaya idari para cezası uygulanırken, 65 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Tek tırnaklı eti içerdiği belirlenen 74 işletmenin ürünleri tamamen imha edildi ve firmaların ismi kamuoyuna duyuruldu.

Gıda Güvenilirliğinin Sağlanması

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesine yönelik gıda işletmelerine geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 400 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren üretim ve satış yerlerine yapılan 51 bin 174 denetimde, bin 236 işletmede uygunsuzluk tespit edildi. Binin üzerindeki bu uygunsuzluklarda insan sağlığını tehlikeye atan 65 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca tek tırnaklı eti (at, eşek, domuz ve zebra) içerdiği tespit edilen 74 işletmenin ürünlerinin tamamının mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edildi.

Risk Arttıkça Denetim Artıyor

Denetimlerde alınan numuneler laboratuvarlarda analiz edilmesinin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor. İşletmelerin resmi kontrolleri ise işletmelerin risk ve daha önceki denetimlerdeki performansına bağlı olarak daha sık denetleniyor. Denetim sıklığı işletmenin ürettiği veya tüketime sunduğu ürün riski ve işletmenin teknik ve hijyenik koşullarından kaynaklanan risk ile orantılı olarak yenileniyor. Riskli işletmelere göz açtırılmayarak toplum sağlığı güvence altına alınıyor.

Üretimi de Satışı da Yasak

Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla onay almış tek tırnaklı kesimhanesi bulunmuyor. Ayrıca tek tırnaklı eti ve mamul maddelerinin de satışı yapılamıyor. Hem tek tırnaklı eti üretimi ve satışında hem de diğer koşullarda uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde, bu gıdaları üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gıda işletmeleri ve sahipleri için bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 1.000 günden 5 bin güne kadar gıda sektörü faaliyetinden men gibi yaptırımlar uygulanıyor.

En Büyük Denetçi Vatandaş

Geçtiğimiz yıl ALO GIDA 174 hattına 3 milyon 185 bin 675 başvuru gerçekleştirildi. Bu başvuruların 1 milyon 118 bin 992'si ihbar ve şikayet kapsamına alınırken, 1 milyon 115 bin 769'u sonuçlandırıldı. Sonuçlandırılan ihbarlar arasında 75 bin 660 adedinin sonucunda uygunsuzluk tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Böylece yaklaşık her 12 şikayetten 1'inin cezai yaptırım gerektirdiği belirlendi.