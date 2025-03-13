Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

74 firmada tek tırnaklı eti çıktı

Geçen yıl yapılan denetimlerde 1.236 firmaya ceza kesildi, 65 işletme savcılığa bildirildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Mart 2025 07:37, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 07:39
Yazdır
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 1 milyon 400 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdi. Et ve et ürünleri üreticisi firmalara yönelik denetimlerde 1.236 firmaya idari para cezası uygulanırken, 65 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Tek tırnaklı eti içerdiği belirlenen 74 işletmenin ürünleri tamamen imha edildi ve firmaların ismi kamuoyuna duyuruldu.

Gıda Güvenilirliğinin Sağlanması

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesine yönelik gıda işletmelerine geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 400 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren üretim ve satış yerlerine yapılan 51 bin 174 denetimde, bin 236 işletmede uygunsuzluk tespit edildi. Binin üzerindeki bu uygunsuzluklarda insan sağlığını tehlikeye atan 65 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca tek tırnaklı eti (at, eşek, domuz ve zebra) içerdiği tespit edilen 74 işletmenin ürünlerinin tamamının mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edildi.

Risk Arttıkça Denetim Artıyor

Denetimlerde alınan numuneler laboratuvarlarda analiz edilmesinin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor. İşletmelerin resmi kontrolleri ise işletmelerin risk ve daha önceki denetimlerdeki performansına bağlı olarak daha sık denetleniyor. Denetim sıklığı işletmenin ürettiği veya tüketime sunduğu ürün riski ve işletmenin teknik ve hijyenik koşullarından kaynaklanan risk ile orantılı olarak yenileniyor. Riskli işletmelere göz açtırılmayarak toplum sağlığı güvence altına alınıyor.

Üretimi de Satışı da Yasak

Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla onay almış tek tırnaklı kesimhanesi bulunmuyor. Ayrıca tek tırnaklı eti ve mamul maddelerinin de satışı yapılamıyor. Hem tek tırnaklı eti üretimi ve satışında hem de diğer koşullarda uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde, bu gıdaları üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gıda işletmeleri ve sahipleri için bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 1.000 günden 5 bin güne kadar gıda sektörü faaliyetinden men gibi yaptırımlar uygulanıyor.

En Büyük Denetçi Vatandaş

Geçtiğimiz yıl ALO GIDA 174 hattına 3 milyon 185 bin 675 başvuru gerçekleştirildi. Bu başvuruların 1 milyon 118 bin 992'si ihbar ve şikayet kapsamına alınırken, 1 milyon 115 bin 769'u sonuçlandırıldı. Sonuçlandırılan ihbarlar arasında 75 bin 660 adedinin sonucunda uygunsuzluk tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Böylece yaklaşık her 12 şikayetten 1'inin cezai yaptırım gerektirdiği belirlendi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber