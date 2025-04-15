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Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası

Ataşehir'deki klinikte kadınlara hormon ilaçları verilerek yumurtalarının satıldığı iddia edildi. Savcılık, 'Organ ve doku alınması' suçundan soruşturma açtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 21:28, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 21:31
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Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası

Ataşehir'deki bir özel kadın doğum kliniğinde genç kadınlara 20 ile 40 bin lira arasında değişen meblağlar karşılığında hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar verildiği ve bu ilaçları kullanan kadınların yumurtalarının yurt dışına satıldığı iddia edildi. Bu konuda CİMER üzerinden yapılan bir şikayeti değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Ataşehir'deki Kliniğin Yasa Dışı İlaç Uygulamaları

Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde, paraya ihtiyacı olan kadınlar tespit edilerek 'Yumurta toplatma' ve 'Genel kontrol' adı altında hormon ve yumurta artırıcı ilaç verildiği ve değerleri yükselen kadınların yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine gönderilerek yumurtalarının 20 ile 40 bin lira arasında değişen meblağlar karşılığında satıldığı iddia edildi.

Konuyla alakalı yapılan CİMER şikayetinde, kadınlara ilaçların kurye ile ulaştırılarak 2 hafta boyunca kullanmaları istendiği, daha sonra değerleri yükselen kadınların yurt dışına gönderilerek yumurtalarının satılmasının sağlandığı ve işlem öncesinde kadınlara kan tahlili, smear testi, saç rengi, göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler yapılarak, doğacak çocuklar üzerinde miras hakkı iddia etmemeleri için imzalarının alındığı iddiaları yer aldı. Ayrıca şikayette, 20 - 30 yaş aralığındaki kadınların 'Ülkemizde yasal' bahanesi ile Amerika'daki bir şirket ile koordineli çalışan kişilerce kandırıldığı, verilen ilaçların herhangi bir zararının olmadığı söylenmesine rağmen ilaçların prospektüsleri incelendiğinde felç ve erken menopoz gibi birçok yan etkisinin bulunduğu iddia edildi.

Soruşturmanın Başlatılması

Yapılan CİMER şikayetini dikkate alan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla alakalı 'Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında kanuna muhalefet' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.

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