Pendik'te Trafik Kazası: Sürücüye Para Cezası

Pendik'te bir otomobile motosikletle arkadan çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye, 42 bin 859 lira ceza uygulandı.Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde trafik kazasına karışan bir motosiklet sürücüsü, tutanak düzenlenmeden ve yetkililer gelmeden olay yerinden kaçtı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgisinden motosiklet sürücüsü M.K'yi tespit etti. M.K'nin sürücü belgesi olmadığı ve kasksız motosiklet kullandığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu'nun sürücü belgesiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafik kazası sonrası olay yerini terk etmek maddelerinden M.K'ye, 42 bin 859 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, motosikletin otomobile arkadan çarptığı kaza anı, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.