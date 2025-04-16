Pendik'te Trafik Kazası: Sürücüye Para Cezası

Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Hastaneden Açıklama Geldi
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumuna İlişkin Hastaneden Açıklama Geldi
TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu
Benzine Zam Geliyor
Benzine Zam Geliyor
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Gram Altın Yeniden 4 Bin Liranın Üzerinde
Gram Altın Yeniden 4 Bin Liranın Üzerinde
Aile Bakanlığı Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadelede Kararlı
Aile Bakanlığı Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadelede Kararlı
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı
Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı
İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor
İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor
AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın
AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın
Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas
Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas
Emsal karar: Hız cezasına, 'kalibrasyon ayarı' iptali
Emsal karar: Hız cezasına, 'kalibrasyon ayarı' iptali
Paşabahçe ile Porland arasındaki davada AYM'den kritik karar!
Paşabahçe ile Porland arasındaki davada AYM'den kritik karar!
e-YDS 2025/6 Başvuruları Başladı
e-YDS 2025/6 Başvuruları Başladı
Ulaştırma Bakanı, Roblox ve Discord İçin Adım Atıldığını Açıkladı
Ulaştırma Bakanı, Roblox ve Discord İçin Adım Atıldığını Açıkladı
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem
MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı
MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı
Adıyaman'da deprem oldu!
Adıyaman'da deprem oldu!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Pendik'te Trafik Kazası: Sürücüye Para Cezası

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde kaza yapan ve kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 42 bin 859 lira ceza uygulandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, sürücüyü tespit etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 10:48, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 10:49
Yazdır
Pendik'te Trafik Kazası: Sürücüye Para Cezası

Pendik'te bir otomobile motosikletle arkadan çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye, 42 bin 859 lira ceza uygulandı.Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde trafik kazasına karışan bir motosiklet sürücüsü, tutanak düzenlenmeden ve yetkililer gelmeden olay yerinden kaçtı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgisinden motosiklet sürücüsü M.K'yi tespit etti. M.K'nin sürücü belgesi olmadığı ve kasksız motosiklet kullandığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu'nun sürücü belgesiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafik kazası sonrası olay yerini terk etmek maddelerinden M.K'ye, 42 bin 859 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, motosikletin otomobile arkadan çarptığı kaza anı, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber