Sunucu Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava
Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı öğrenildi.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 11:30, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 11:31
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Ece Üner hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Üner hakkında açılan 2 yıla kadar hapsi istemiyle birlikte elli günden az olmamak üzere adli para cezası istendi. Üner, 19. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.