Sunucu Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava

Üner hakkında açılan 2 yıla kadar hapsi istemiyle birlikte elli günden az olmamak üzere adli para cezası istendi. Üner, 19. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Ece Üner hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.

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