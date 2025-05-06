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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Atatürk Havalimanı İçin Karar

Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 12:18, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 12:22
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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Atatürk Havalimanı İçin Karar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk Havalimanı'nın termal binaları teknopark ilan edildi.

Kararı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak" dedi.

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