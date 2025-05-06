Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Bu görüşme MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 14 Şubat'ta taburcu olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk yüz yüze görüşmesi olacak.

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