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Hakan Fidan: Türkiye Barış İçin Her Türlü Katkıya Hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında barış için her türlü katkıya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 14:51, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 14:52
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Hakan Fidan: Türkiye Barış İçin Her Türlü Katkıya Hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasında 2022'den bu yana ilk kez gerçekleşen doğrudan temas öncesinde yaptığı açıklamada, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü bir iradeye sahip olduklarını vurguladı. Fidan, "Barış için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün daha fazla can kaybına yol açmaktadır" dedi. Toplantı öncesinde açılış konuşmasında bulunan Fidan, bu temasın barış için önemli bir adım olduğunu belirtti ve İstanbul'da tarafları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Toplantının Önemi ve Açıklamalar

  • Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır.
  • Taraflar, bu yollardan hangisini seçeceklerine kendi iradeleriyle karar vereceklerdir.
  • Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz.
  • Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun çaba göstermiştir.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ankara ziyareti müzakerelerin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur.
  • Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan da aynı derecede memnuniyet duyuyoruz.
  • Her iki tarafın temsilcilerini Türkiye'de misafir ediyor olmamız savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir.
  • Bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır.
  • Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız.
  • Geç kalınan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir.
  • Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli.
  • Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere hazır olmaları, bu kritik aşamayı mümkün kılmıştır.

Barış İçin Umut

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış yolunda ilerlemek için bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tarafların doğrudan görüşmelere hazır olmalarının, sürecin ilerlemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Her iki tarafın temsilcilerinin Türkiye'de misafir edilmesi, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü iradenin bir göstergesi olarak öne çıktı.

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