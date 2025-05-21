Oğuz Murat Aci'nin ailesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesinin, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 20:40, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 20:40
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilek sundu.