Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız

İstanbul ve Kocaeli'de açılan 42 yazılım okulunda, kendi kendine öğrenme esasıyla gençlere ücretsiz yazılım eğitimi veriliyor ve iş olanakları sunuluyor. Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde kurulan 85 meslek lisesi ve 23 meslek yüksekokulu ile sanayicinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli teknik elemanların yetiştirildiğini belirtti. Ayrıca, Kalkınma Ajansları aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim alanında 623 projeye bugüne kadar 2,6 milyar lira destek sağlandığını vurguladı.

Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi

Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi, sanayi ve hizmet sektörlerinde nitelikli iş gücü yetiştirme ve istihdamı artırma vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 63 milyon lira desteğiyle kurulan merkezde 5 sınıf ve 2 atölye bulunuyor. Merkezde sunulan eğitim altyapısıyla gençler; otomasyon, kalite kontrol, endüstriyel yazılım, makine ve bilgisayar teknolojileri ile yalın mühendislik gibi alanlarda yetkinlik kazanıyor.

Şu ana kadar 276 genç eğitim aldı.

eğitim aldı. İlk fazda 1500 gence eğitim verilmesi hedefleniyor.

eğitim verilmesi hedefleniyor. Gençlerin istihdama kazandırılması amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Vizyonu

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi küresel arenada hak ettiği konuma taşımak için insan kaynağını güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, 26 Mart'ta ilan edildi. Bu belgede; sanayi üretiminde ve teknolojide tam bağımsızlık hedefi ile Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünlerin imalatında ve ihracatında küresel ölçekte lider konuma taşınması vizyonu ortaya kondu.

Strateji Belgesi Kapsamındaki Programlar

Eğitim modeli, üretim ve eğitim paydaşlarının desteğiyle şekillendirilecek.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine olanak sağlayacak Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurulacak.

kurulacak. Sektörel yetkinlik haritaları oluşturularak her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleştirilmiş eğitim programları geliştirilecek.

Dijital beceri eğitim programları ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarıyla beşeri sermayenin dijital yetkinlikleri sürekli olarak güçlendirilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği daha kurumsal hale getirilecek; AR-GE merkezleri, teknoparklar ve sanayi kuruluşları arasında bilgi ve insan kaynağı akışı teşvik edilecek.



