Dolar 39,13 TL'ye geriledi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 39,13 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 17:22, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,1930
|39,1940
|39,1320
|39,1330
|Avro
|44,8900
|44,8910
|44,5570
|44,5580
|Sterlin
|53,1400
|53,1600
|52,8900
|52,9000
|İsviçre frangı
|48,0400
|48,0600
|47,5100
|47,5200
|ANKARA
|ABD doları
|39,1630
|39,2430
|39,1020
|39,1820
|Avro
|44,8500
|44,9300
|44,5170
|44,5970
|Sterlin
|53,0800
|53,2900
|52,8300
|53,0400