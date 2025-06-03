Dolar 39,13 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,1930 39,1940 39,1320 39,1330 Avro 44,8900 44,8910 44,5570 44,5580 Sterlin 53,1400 53,1600 52,8900 52,9000 İsviçre frangı 48,0400 48,0600 47,5100 47,5200 ANKARA ABD doları 39,1630 39,2430 39,1020 39,1820 Avro 44,8500 44,9300 44,5170 44,5970 Sterlin 53,0800 53,2900 52,8300 53,0400