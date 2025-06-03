Okulda Çiçek Hastalığı Alarmı: Sınıf Kapatıldı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir okulda, çiçek hastalığı teşhisi konulan öğrencilerin ders gördüğü sınıfta eğitime, öğretim yılı sonuna kadar ara verildi. Bu gelişme, hem öğrenciler hem de veliler için endişe yaratırken, okul yönetimi ve sağlık yetkilileri tarafından gerekli önlemler hızla alındı.

Çiçek Hastalığı Vakalarının Ortaya Çıkışı

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları tespit edildi. Bu durumun hemen ardından okul yönetimi, vakaları İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi ve gerekli önlemler alınmaya başlandı.

Alınan Önlemler ve Sınıfta Eğitime Ara Verilmesi

Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.

öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi. Çiçek hastalığına karşı alınan önlemler, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip ediliyor ve gerekli tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Okul yöneticileri, öğrencilerin ve personelin sağlığını korumak için tüm tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.



