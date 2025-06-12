BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 9.614,75 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 9.686,11 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,36 puan ve yüzde 0,74 azalışla 9.614,75 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi ise yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör Endeksleri ve Performansları

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,27 ile finansal kiralama faktoring oldu.

oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 1,46 ile inşaat sektörü olarak öne çıktı.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan destek, 9.700 ve 9.800 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.



