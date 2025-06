'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmaya yarın devam edilecek

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katılıyor. Saat 10.30 sıralarında kimlik tespiti ile başlayan duruşmaya 13.00'da ara verildi. 45 dakikalık aranın ardında 13:45'de duruşmanın görülmesine devam edildi.

'DOĞUMA KADAR ÇOK SAĞLIKLI SÜREÇ GEÇİRMİŞTİM'

Duruşmaya mağdur ailerin dinlenmesiyle başlandı. Şikayetçi olarak duruşma salonuna alınan Kadan bebeğin annesi, tercüman eşliğinde dinlendi. Kadan bebeğin annesi mahkemede, "Ben doğum yaptığım zaman durumum kötüydü hatırladığım şu; doktor 2-3 saat sonra gelip, 'bebeğin vefat etti' dedi. Ben, bebeğimi görmüştüm. Sesini duydum hatta bebeğimle fotoğraf çektirdim. Bebeği benden aldılar, beni yukarı çıkardılar. Sonrası bende yok. Bana vefat ettiğini söylediler. Zaten sezeryan sonrası benim durumum çok kötüydü 2 ay kendime gelemedim, yürüyemiyordum. Olayla ilgili bir şikayette bulunmadım. Bebeğimin öldüğünü bir doktor söyledi. Bebeğin babası belki şikayet etmiştir ama haberim yok çünkü biz olay sonrası boşandık. Ben o sırada zaten kendimde değildim çok yorgundum. Tabii ki de niye öldü diye sordum. Küveze alınması lazımdı, 'nefes alamadı o yüzden vefat etti' dediler. Ölümden sonraki fotoğrafı var bende mordu bebeğim. Ölüm sonrası hastaneden otopsi talebim olmadı. Ben zaten çok yorgundum. Doğum süreci boyunca farklı doktorlara gittim. Gebelik sürecinde doktorlar bana 'bebeğinle ilgili bir sorun var' demedi. Doğuma kadar çok sağlıklı süreç geçirmiştim. Olay nedeniyle şikayetçiyim. Bu hastaneyi seçme sebebim özel değildi, internetten araştırıp öyle buldum. Gerekli tüm testler yapılmıştı. Olay sonrası kimse benimle iletişime geçmedi. Testlerde bir sıkıntı olsaydı ben bunu hemen doktora söylerdim ama sorun yoktu. Şimdi 2 çocuğum var üçüncü vefat etti" dedi.

Kadan bebeğin annesinin konuşmasının ardından söz alan sanık avukatı, "Aile dinimizde caiz değil deyip otopsi talebini reddetti mi" diye sordu. Şikayetçi anne, "Kendi şahsım adına öyle bir şey yaşamadım. Bana öyle bir şey sorulmadı da bana bu sorulsaydı ben öğrenmek için her şeyi yapardım. Zaten günah diye düşünmüş olsam şimdi burada olmazdım" dedi.

'ALEYHİME İFADE VERENLER BENİM DÜŞMANIM'

Tutuklu sanık Ali Dirik savunmasında, "Ben hasta Zeynep Kaya'yı kabul ettim. Anne Kaya'nın tüm incelemelerini yaptık. Sonra da taburcu ettim. Kaya bebek için her şeyi yaptık. Gece bana bebek yoğun bakımından, 'Doktor gelmedi, bebek hasta' diye mesaj atıldı. Yoğun bakıma çıktım, doktoru çağırdım. Oktay bey geldi. Tedavi için baktı. Ancak 15'inde de bebeği kaybettik. Buraya kadar anestezi doktoru ve başhekim olarak ben elimden geleni yaptım. Bebek eks olduğunda Sağlık Bakanlığı geldi. Yarım saat kadar gezdik ve orada yatan diğer bebeklere de baktılar. Denetim sonrası ben ameliyathaneye indim. Aleyhime ifade verenler benim düşmanım. Benim hiçbir şeyle bağım yok" dedi.

'BEN HER ŞEYİ ANLATTIM'

Tutuklu sanık Fırat Sarı ise savunmasında, "Soruşturma 2 yılı geçti. Tutukluluk sürecimiz 15 ayı buldu. Ben olan biten her şeyi tüm samimiyetimle anlattım. En başından bu yana 112'den rüşvet almadığımızı vermediğimizi ve usülsüz hasta alışımızın da olmadığını söyledim. Ben basit bir doktorum. Ben 15 aydır yatıyorum. Gördüklerimi bildiklerimi anlattım. Ancak bu yüzden suçlu oldum. İnsanların sağlık sistemine güveni kalmadı. Ben biliyorum ki her geçen gün suçsuzluğum ispat edilecek. Geçen duruşma 112 kayıtları dinletildi biz bu bebekler için devamlı aradık 112'yi. Bunların hepsi kayıtlı. Bebek ölüm raporları çıktı. Sorumsuzluk deniliyor. Ama her yeri araştırsınlar benim hiçbir suçum yok. En trajik olay ise tape kayıtlarıdır. Bu kayıtlar oluşturulurken bir bilirkişi yoktu. Bizim kendi aramızda kullandığımız cümleler bile farklı yerlere çekildi. Bu kayıtlar cımbızlanarak çekildi. Ben intihar etmeyi düşündüm bu olanlar yüzünden İki saat hava alma iznimiz var normalde ama ağırlaştırışmış müebbet yatandan daha ağır şartlarda kalıyorum. Televizyon bile izlemiyorum hakkımda yalan yanlış haberler gördüğüm için. Biz bebek katili değil hekimiz ben tahliyemi isterim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmayı yarın saat 10.00'a ertelendi.