'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmaya yarın devam edilecek

Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Göktaş: Güçlü bir gelecek, güçlü ailelerle mümkün
Göktaş: Güçlü bir gelecek, güçlü ailelerle mümkün
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik Rakamları Açıklandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'da orman yangını çıktı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmaya yarın devam edilecek

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Fırat Sarı, "En başından bu yana 112'den rüşvet almadığımızı vermediğimizi ve usülsüz hasta alışımızın da olmadığını söyledim. Ben basit bir doktorum. Ben 15 aydır yatıyorum" dedi. Duruşma sanık savunmalarının dinlenmesine devam edilmesi amacıyla yarına ertelendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 17:43, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 18:00
Yazdır
'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmaya yarın devam edilecek

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katılıyor. Saat 10.30 sıralarında kimlik tespiti ile başlayan duruşmaya 13.00'da ara verildi. 45 dakikalık aranın ardında 13:45'de duruşmanın görülmesine devam edildi.

'DOĞUMA KADAR ÇOK SAĞLIKLI SÜREÇ GEÇİRMİŞTİM'

Duruşmaya mağdur ailerin dinlenmesiyle başlandı. Şikayetçi olarak duruşma salonuna alınan Kadan bebeğin annesi, tercüman eşliğinde dinlendi. Kadan bebeğin annesi mahkemede, "Ben doğum yaptığım zaman durumum kötüydü hatırladığım şu; doktor 2-3 saat sonra gelip, 'bebeğin vefat etti' dedi. Ben, bebeğimi görmüştüm. Sesini duydum hatta bebeğimle fotoğraf çektirdim. Bebeği benden aldılar, beni yukarı çıkardılar. Sonrası bende yok. Bana vefat ettiğini söylediler. Zaten sezeryan sonrası benim durumum çok kötüydü 2 ay kendime gelemedim, yürüyemiyordum. Olayla ilgili bir şikayette bulunmadım. Bebeğimin öldüğünü bir doktor söyledi. Bebeğin babası belki şikayet etmiştir ama haberim yok çünkü biz olay sonrası boşandık. Ben o sırada zaten kendimde değildim çok yorgundum. Tabii ki de niye öldü diye sordum. Küveze alınması lazımdı, 'nefes alamadı o yüzden vefat etti' dediler. Ölümden sonraki fotoğrafı var bende mordu bebeğim. Ölüm sonrası hastaneden otopsi talebim olmadı. Ben zaten çok yorgundum. Doğum süreci boyunca farklı doktorlara gittim. Gebelik sürecinde doktorlar bana 'bebeğinle ilgili bir sorun var' demedi. Doğuma kadar çok sağlıklı süreç geçirmiştim. Olay nedeniyle şikayetçiyim. Bu hastaneyi seçme sebebim özel değildi, internetten araştırıp öyle buldum. Gerekli tüm testler yapılmıştı. Olay sonrası kimse benimle iletişime geçmedi. Testlerde bir sıkıntı olsaydı ben bunu hemen doktora söylerdim ama sorun yoktu. Şimdi 2 çocuğum var üçüncü vefat etti" dedi.

Kadan bebeğin annesinin konuşmasının ardından söz alan sanık avukatı, "Aile dinimizde caiz değil deyip otopsi talebini reddetti mi" diye sordu. Şikayetçi anne, "Kendi şahsım adına öyle bir şey yaşamadım. Bana öyle bir şey sorulmadı da bana bu sorulsaydı ben öğrenmek için her şeyi yapardım. Zaten günah diye düşünmüş olsam şimdi burada olmazdım" dedi.

'ALEYHİME İFADE VERENLER BENİM DÜŞMANIM'

Tutuklu sanık Ali Dirik savunmasında, "Ben hasta Zeynep Kaya'yı kabul ettim. Anne Kaya'nın tüm incelemelerini yaptık. Sonra da taburcu ettim. Kaya bebek için her şeyi yaptık. Gece bana bebek yoğun bakımından, 'Doktor gelmedi, bebek hasta' diye mesaj atıldı. Yoğun bakıma çıktım, doktoru çağırdım. Oktay bey geldi. Tedavi için baktı. Ancak 15'inde de bebeği kaybettik. Buraya kadar anestezi doktoru ve başhekim olarak ben elimden geleni yaptım. Bebek eks olduğunda Sağlık Bakanlığı geldi. Yarım saat kadar gezdik ve orada yatan diğer bebeklere de baktılar. Denetim sonrası ben ameliyathaneye indim. Aleyhime ifade verenler benim düşmanım. Benim hiçbir şeyle bağım yok" dedi.

'BEN HER ŞEYİ ANLATTIM'

Tutuklu sanık Fırat Sarı ise savunmasında, "Soruşturma 2 yılı geçti. Tutukluluk sürecimiz 15 ayı buldu. Ben olan biten her şeyi tüm samimiyetimle anlattım. En başından bu yana 112'den rüşvet almadığımızı vermediğimizi ve usülsüz hasta alışımızın da olmadığını söyledim. Ben basit bir doktorum. Ben 15 aydır yatıyorum. Gördüklerimi bildiklerimi anlattım. Ancak bu yüzden suçlu oldum. İnsanların sağlık sistemine güveni kalmadı. Ben biliyorum ki her geçen gün suçsuzluğum ispat edilecek. Geçen duruşma 112 kayıtları dinletildi biz bu bebekler için devamlı aradık 112'yi. Bunların hepsi kayıtlı. Bebek ölüm raporları çıktı. Sorumsuzluk deniliyor. Ama her yeri araştırsınlar benim hiçbir suçum yok. En trajik olay ise tape kayıtlarıdır. Bu kayıtlar oluşturulurken bir bilirkişi yoktu. Bizim kendi aramızda kullandığımız cümleler bile farklı yerlere çekildi. Bu kayıtlar cımbızlanarak çekildi. Ben intihar etmeyi düşündüm bu olanlar yüzünden İki saat hava alma iznimiz var normalde ama ağırlaştırışmış müebbet yatandan daha ağır şartlarda kalıyorum. Televizyon bile izlemiyorum hakkımda yalan yanlış haberler gördüğüm için. Biz bebek katili değil hekimiz ben tahliyemi isterim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmayı yarın saat 10.00'a ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber