Deniz Ticaret Filosu İlk 10 Hedefine Yaklaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk denizcisinin ve denizciliğinin başarısına güvendiklerini belirterek, "Türk sahipli deniz ticaret filomuz dünyada ilk 10'da yer alma hedefine yaklaşıyor. Denizlerdeki egemenliğimiz ve bağımsızlığımız büyük öneme sahip" dedi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin stratejik konumuna ve denizcilik alanında atılan adımlara dikkat çekildi. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kendi kara sularında egemenliğini tescillemiş ve bu düzenleme Türk denizciliğinin dönüm noktası olmuştur.

Denizcilikte Yeni Vizyon ve Sürdürülebilirlik

Türkiye Yüzyılı'nda denizcilikteki yeni motto "Temiz Denizlerde Güvenli, Emniyetli ve Sürdürülebilir Denizcilik" olarak belirlendi. Denizcilik, küresel ticaretin omurgası ve dünya ekonomisinin can damarı olmasının yanında önemli bir meslek dalıdır. Uraloğlu, inovasyon, teknoloji ve eğitim alanlarında liderlik ederek yeşil dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklediklerini, güçlü bir denizcilik endüstrisiyle ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağladıklarını belirtti.

Boğazlarda Yoğun Trafik ve Gelir Artışı

Boğazlarımız yılda 40 binden fazla gemiye ev sahipliği yapıyor. 2024 yılının ilk üç ayında İstanbul Boğazı'ndan 9.351 gemi geçerken, 141 milyon 160 bin 81 ton yük taşındı. Çanakkale Boğazı'ndan ise 10.652 gemi ve 225 milyon 521 bin 567 ton yük geçti. Boğazlarımızdan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan "altın frank" değeri güncellenerek ücretler yüzde 15 artırıldı ve 5,83 dolar seviyesine çıkarıldı. Bu yılki artışla geçiş ücreti 2022 öncesine göre 7,2 kat yükseldi. 2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından ücrete tabi 51.058 uğraksız gemi geçişiyle toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildi.

Türk Deniz Ticaret Filosunun Yükselişi

Türkiye'nin sahip olduğu 2.150'den fazla gemi ve yaklaşık 51,9 milyon detveyt tonluk (dwt) kapasiteyle, tonaj bazında 1.000 groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filosu dünyada 11. sırada yer alıyor. Ülkenin 85 faal tersanesiyle 94 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Türk sahipli deniz ticaret filosu dünyada ilk 10'da yer alma hedefine hızla yaklaşıyor.

Kültür ve Gelecek Vizyonu

Denizin ve denizciliğin bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, denizlerin geleceği şekillendiren bir miras ve insanlık için birleştirici bir güç olduğunu ifade etti.

4. Türkiye Denizcilik Zirvesi Düzenlenecek

İstanbul'da 2 Temmuz'da 4'üncü Türkiye Denizcilik Zirvesi düzenlenecek. Zirvede denizciliğin gelecek vizyonu, karbonsuzlaştırma için yenilikçi gemiler, denizcilikte finansman, küresel gelişmelerin sektöre etkileri, liman devleti denetiminde yeni yaklaşımlar ve kruvaziyer turizmde fırsatlar gibi birçok önemli konu ele alınacak.

Sektör paydaşlarının bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek,

İş birliği ağlarını geliştirmek,

Denizcilik sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla zirve düzenleniyor.

Zirve; oturumlar, interaktif paneller, deneyimsel uygulamalar ve yenilikçi metodolojilerle zenginleştirilmiş içeriklerle, denizcilik sektörünün tüm aktörleri için eşsiz bir platform sunacak.



