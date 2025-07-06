Muhittin Böcek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Muhittin Böcek, eski gelini Z.K.'ye 30 milyon TL'lik bir konutun alındığı ve bu paranın iş insanı Y. Y. tarafından ödendiği iddiasına ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi. Böcek, ayrıca 2024 yerel seçimleri öncesinde 8,5 milyon TL'lik araç giydirme faturasının da Y. Y. tarafından karşılandığına dair beyanları reddetti.

"Ev alımını emniyette öğrendim"

Oğlunun kısa süreli bir evlilik yaşadığı Z.K.'ye ait olduğu belirtilen evle ilgili bilgiyi emniyet ifadesinde öğrendiğini belirten Muhittin Böcek, "Oğluma sadece Z.K.'yi mağdur etmemesini söyledim. Ev alımı ve ödeme süreciyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Ev için bir şahsa minnet edecek durumda da değilim" ifadelerini kullandı.

"Seçim harcamalarını partim ve ben karşılıyoruz"

2024 seçimlerinden önce araç giydirme masraflarının Y. Y. tarafından karşılandığı yönündeki iddialara da değinen Böcek, "Benim bilgim dışında gelişmiş. Bu tür harcamalar için partimizin ve şahsımın gücü yeterlidir. Belediyeden ödeme yapılacağı endişesiyle oğlum üzerinden para talep edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"Oğlumun belediye ile ilgisi yok"

Oğlunun belediye işlerine karıştığı ya da nüfuz kullandığı iddialarını kabul etmeyen Böcek, "Oğlumun ne resmi ne gayriresmi bir etkisi söz konusu değildir. Kendisinin belediye işlerine müdahil olması, ödeme yaptırması ya da maddi menfaat sağlaması mümkün değildir. Şu anda yurtdışında ailesiyle planlı bir seyahattedir, en kısa zamanda dönüp ifade verecektir" diye konuştu.