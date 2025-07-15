HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. Bu operasyon kapsamında, örgütün finansörlüğünü yapan ve İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren, polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi olmak üzere toplamda 26 kişi şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

"Beni Gülen Yükseltti" İfadesi ve Operasyonun Detayları

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Z.D.'nin, FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği ve kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı tespit edildi.

Z.D.'nin FETÖ'ye Yardım Faaliyetleri

Z.D. hakkında çok sayıda ihbar bulunduğu, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.

Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar ve Gözaltılar

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'yle bağlantılı 26 kişi gözaltına alındı. HAKMAR'ın İstanbul/Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu ve bu mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi.

Para Transferi ve Kuryelik Faaliyetleri

Z.D.'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.

Uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı.

C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

HAKMAR ve TATBAK'a Kayyum Atanması

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesi ile düzenlenen operasyon sonucu HAKMAR Şirketler Grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda, FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi. FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle 9 ilde operasyon düzenlenen HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.