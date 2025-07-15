HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı
HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Samsun Ladik'te 3.6 büyüklüğünde deprem
Samsun Ladik'te 3.6 büyüklüğünde deprem
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
Ana sayfaHaberler Terör

HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün finans ağını hedef alan operasyonda, HAKMAR ve TATBAK market zincirlerinin sahibi Z.D. ile birlikte toplam 26 kişi yakalandı. Şirketlere kayyum atandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 08:10, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 08:16
Yazdır
HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. Bu operasyon kapsamında, örgütün finansörlüğünü yapan ve İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren, polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi olmak üzere toplamda 26 kişi şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

"Beni Gülen Yükseltti" İfadesi ve Operasyonun Detayları

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Z.D.'nin, FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği ve kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı tespit edildi.

Z.D.'nin FETÖ'ye Yardım Faaliyetleri

  • Z.D. hakkında çok sayıda ihbar bulunduğu, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.
  • Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar ve Gözaltılar

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'yle bağlantılı 26 kişi gözaltına alındı. HAKMAR'ın İstanbul/Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu ve bu mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi.

Para Transferi ve Kuryelik Faaliyetleri

  • Z.D.'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.
  • Uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı.
  • C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

HAKMAR ve TATBAK'a Kayyum Atanması

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesi ile düzenlenen operasyon sonucu HAKMAR Şirketler Grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda, FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi. FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle 9 ilde operasyon düzenlenen HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber