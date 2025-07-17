Altın Fiyatlarında Dalgalanma: Gram Altın 4.312 Liraya Geriledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 312 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 kazançla 4 bin 335 lira seviyesinde tamamladı. Yeni güne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 4 bin 312 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 223 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 140 lira seviyesinden satılıyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 330 dolar seviyesinde işlem görüyor.

düşüşle seviyesinde işlem görüyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağına dair haberlerle yükselen altın fiyatları, Trump'ın Powell'ı kovmayı planlamadığını açıklaması sonrasında geriledi.

Piyasalarda Beklentiler ve Teknik Seviyeler

Analistler, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin hala devam ettiğini belirterek, bu durumun altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu ifade ediyor. Bugün Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesi direnç, 3 bin 320 dolar seviyesi ise destek konumunda bulunuyor.



