Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakanlık düğmeye bastı: Kadına şiddete özel müdahale dönemi başlıyor

Türkiye, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında veri ambarı oluşturuyor. Şiddet uygulayanlara özel programlar başlatılırken, mağdur kadınlar sosyal ve ekonomik açıdan güçlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) için hazırlıklarını sürdürüyor. Şiddetin kök nedenlerinin tespit edilmesi için TÜBİTAK işbirliğinde ve Marmara Üniversitesi yürütücülüğünde başlanan "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması"nın bu yıl tamamlanması planlanıyor.

HARİTASI ÇIKARILACAK

Şiddetle mücadelede sahaya dayalı, ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir eylem planı hazırlanması amaçlanırken, yeni dönemde de "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle yola devam edilecek. Bu kapsamda hazırlıklarına başlanan "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" bu yıl tamamlanacak. Çıkacak sonuçlara göre, mağdurun özel ihtiyaçlarına duyarlı bir psikososyal destek modeli geliştirilecek ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar başlayacak. Şiddete ilişkin mevcut durumun sosyodemografik özelliklere göre inceleneceği araştırma kapsamında veri portalı/ambarı oluşturulmaya da başlandı. Veri ambarında risk analizleri, önleyici çalışmalar konusunda yapay zeka algoritmaları kullanılıyor.

ÖZEL MÜDAHALE PROGRAMI

TÜBİTAK ile hazırlık çalışmaları devam eden yeni bir proje kapsamında ise şiddet uygulayan bireylerin risk ve ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş müdahale programlarının hazırlanması hedefleniyor. Şiddet uygulayanların bir sistem içerisinde takibi sağlanacak. Şiddet uygulayanların eğitim, yaş, sosyoekonomik düzeyi, bağımlılık, şiddet geçmişi gibi özellikleri dikkate alınarak profil analizlerinin yapılmasının ardından bu profillere göre müdahale programları geliştirilecek.

ŞİDDET TANIĞI ÇOCUKLARIN TRAVMA ETKİLERİ SİLİNİYOR

KADIN konukevlerinden hizmet alan ve şiddete tanıklık etmiş çocukların içinde bulundukları travmatik yaşantıların etkilerinin azaltılması ve sağlıklı anne-çocuk ilişkisinin geliştirilmesi için ise "Ebeveynlik Becerisini Geliştirme Kurs Programı" oluşturuldu. 114 kadın bu programdan faydalandı.

MAĞDUR KADINLAR HER YÖNDEN GÜÇLENİYOR

KONUKEVLERINDE kalan şiddet mağduru kadınları ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirmek için eğitim faaliyetleri bu yıl arttı. Bu kapsamda, 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 955 kadın finansal okuryazarlık ve bilişim teknolojileri eğitimi aldı. Kadınların ekonomik hayata katılımları konusunda gereken bilgi ve becerileri kazanmaları, daha nitelikli işlerde yer almaları ve kendilerine yeterli hale gelmelerini desteklemek amacıyla İŞKUR Genel Müdürlüğü işbirliğinde konukevinde hizmet alan kadınlara yönelik "özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık, beden dili ve iletişim" gibi konuları kapsayan iş kulübü eğitimleri de veriliyor. Bu çerçevede 2025 Haziran sonu itibarıyla 696 kadın iş kulübü eğitimlerine katıldı. 320 kadın Sıfır Atık Yönetimi eğitimleri alırken, 142 kadın da bağımlılık farkındalık eğitimlerine katıldı. 650 kadın ise Aile Eğitim Programları eğitimlerine katılım sağladı.


Rana BÜYÜKTAŞ

