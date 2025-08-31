Çocukları ilk gün kaygısına karşı uzmanından tavsiyeler!

Çocuk Psikoloğu Zeynep Kayhan, okulun ilk gününde çocukları zorla sınıfa bırakmanın veya ağladıklarında ayrılığa zorlamanın doğru bir yöntem olmadığını belirtiyor. Her çocuğun uyum sürecinin farklı olduğuna dikkat çeken Kayhan, bazı çocukların bir haftada adapte olabileceğini, bazılarının ise bu sürecinin bir ay sürebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle ebeveynlerin sabırlı olması ve çocuklarının alışma sürecine saygı göstermesi önemlidir.

1 Ay Alışmasını Bekleyin

Kayhan, ilk haftalarda ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte okulda bulunmasının sürece olumlu katkı sağladığını vurguluyor. Çocuğun görebileceği şekilde sınıfta veya sınıf kapısında bulunmak, ikinci hafta koridor veya bekleme salonunda gözlem yapmak ve üçüncü hafta bahçede bekleyerek çocuğun tam zamanlı olarak sınıfa alışmasını desteklemek uyum sürecini kolaylaştırıyor. Bir ay sonunda çocuğun hala alışamaması durumunda ise uzman desteği alınması gerektiğini belirtiyor.

Sebebi Ayrılık Kaygısı

Kayhan, okul reddinin çoğu zaman ayrılık kaygısından kaynaklandığını ifade ediyor. Çocuk, anneden veya bakım veren kişiden ayrıldığında kendini güvende hissetmeyebilir ve bu durum okul ortamını reddetmesine yol açabilir. Özellikle evde sınırların belirsiz olduğu ortamlarda büyüyen çocuklar, kurallı okul yaşamına uyum sağlamakta daha fazla zorlanabiliyor.

Saliha Engin