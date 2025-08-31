Çocukları ilk gün kaygısına karşı uzmanından tavsiyeler!

Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

Çocukları ilk gün kaygısına karşı uzmanından tavsiyeler!

Uzmanlar, "Okula Uyum Haftası" kapsamında ilk kez okulla tanışacak çocuklarda görülebilecek okul korkusuna karşı ebeveynlere önemli görevler düştüğünü belirtiyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 08:14, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 08:11
Yazdır
Çocukları ilk gün kaygısına karşı uzmanından tavsiyeler!

Çocuk Psikoloğu Zeynep Kayhan, okulun ilk gününde çocukları zorla sınıfa bırakmanın veya ağladıklarında ayrılığa zorlamanın doğru bir yöntem olmadığını belirtiyor. Her çocuğun uyum sürecinin farklı olduğuna dikkat çeken Kayhan, bazı çocukların bir haftada adapte olabileceğini, bazılarının ise bu sürecinin bir ay sürebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle ebeveynlerin sabırlı olması ve çocuklarının alışma sürecine saygı göstermesi önemlidir.

1 Ay Alışmasını Bekleyin

Kayhan, ilk haftalarda ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte okulda bulunmasının sürece olumlu katkı sağladığını vurguluyor. Çocuğun görebileceği şekilde sınıfta veya sınıf kapısında bulunmak, ikinci hafta koridor veya bekleme salonunda gözlem yapmak ve üçüncü hafta bahçede bekleyerek çocuğun tam zamanlı olarak sınıfa alışmasını desteklemek uyum sürecini kolaylaştırıyor. Bir ay sonunda çocuğun hala alışamaması durumunda ise uzman desteği alınması gerektiğini belirtiyor.

Sebebi Ayrılık Kaygısı

Kayhan, okul reddinin çoğu zaman ayrılık kaygısından kaynaklandığını ifade ediyor. Çocuk, anneden veya bakım veren kişiden ayrıldığında kendini güvende hissetmeyebilir ve bu durum okul ortamını reddetmesine yol açabilir. Özellikle evde sınırların belirsiz olduğu ortamlarda büyüyen çocuklar, kurallı okul yaşamına uyum sağlamakta daha fazla zorlanabiliyor.

Saliha Engin

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber