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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişle Öne Çıktı

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,74 artışla 10.196,90 puana yükseldi. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 14:55, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 14:53
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 10.196,90 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,38 puan ve yüzde 0,74 artışla 10.196,90 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 38,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi ise yüzde 0,76 değer kazandı.

Sektör Endeksleri ve Piyasa Hareketleri

  • Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken en çok kazanan yüzde 1,94 ile finansal kiralama faktoring oldu.
  • Avrupa borsalarındaki olumlu seyre paralel genele yayılan alımlarla 10.261,57 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Ekonomik Veriler ve Teknik Seviyeler

  • Yurt içinde açıklanan verilere göre, kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 170,3 milyar dolar oldu.
  • Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık bazda yüzde 2, yıllık ise yüzde 32,8 arttı.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Analiz

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak perakende satış verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyeleri direnç, 10.100 ve 10.000 puan ise destek konumunda bulunuyor.


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