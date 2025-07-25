Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4 polis ve 1 güvenlik amiri gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

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