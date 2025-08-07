Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Özel Güvenlik Ve Koruma Programına Badminton Şartı!

Yozgat Bozok Üniversitesi, Özel Güvenlik ve Koruma programında badminton şartına yer verdi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 13:45, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 13:46
Özel Güvenlik Ve Koruma Programına Badminton Şartı!

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 4 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Sorgun Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Spor Bilimler Fakültesi spor yöneticiliği bölümü lisans mezunu olup, beden eğitimi ve spor anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ve badminton antrenörlüğü belgesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen spor kondisyoneri belgesine sahip olmak." şartı aranmıştır.

Özel Güvenlik ve Koruma programlarının temel amacı, kamu ve özel sektörde görev yapacak nitelikli güvenlik personelini hukuki, teknik ve uygulamalı bilgiyle donatmak ve onları toplumun can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde yetiştirmektir. Hal böyle olunca, ilgili programlarda Güvenlik Bilimleri, Kamu Yönetimi, Ceza Hukuku, Spor Bilimleri gibi alandan mezun kişilerin istihdam edilmesi beklenmektedir.

Ancak, ilgili üniversitenin ilanında Spor Bilimleri alanında yalnızca Spor Yöneticiliği bölümü seçilmiş, ayrıca çok ilgisiz bir şekilde kişinin Badminton Antrenörü belgesine sahip olması istenmiştir.

Takdir edilir ki, özel güvenlik ve koruma programlarında spor bilimleri alanında ders verecek kişilerin badminton üzerine antrenör olmaları değil, yakın savunma tekniklerine dair spor branşlarında yetkin olması gerekir.

Fakat, üniversite özel güvenlik ve koruma programıyla hiçbir ilgisi bulunmayan badminton antrenörlüğü belgesini arayarak ilanı tamamen tek bir kişinin kendisiyle yarışmasına kolaylık sağlamak için Resmi Gazete'de yayımlamıştır.

Ön değerlendirme sonuçları ilan edildiğinde, söz konusu personel alımına sadece tek kişinin başvurabileceğini hep birlikte göreceğiz.

Umuyoruz ki, üniversite o gün gelmeden hatasından dönerek adrese teslim ilanda geri adım atma ihtiyacını hisseder.

