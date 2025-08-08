Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, temmuz ayında en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 10:06, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 10:14
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre, BIST 100 endeksi hem yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) hem de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, Temmuz ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yatırım araçlarının aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık performansları farklılık gösterirken, özellikle külçe altın ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) bazı dönemlerde öne çıktı.

Aylık Reel Getiri Oranları

  • BIST 100 endeksi: Yİ-ÜFE ile %8,75, TÜFE ile %8,40 oranlarında en yüksek reel getiri.
  • DİBS: Yİ-ÜFE ile %3,68, TÜFE ile %3,34 oranlarında getiri.
  • Mevduat faizi (brüt): Yİ-ÜFE ile %1,79, TÜFE ile %1,46 oranlarında getiri.
  • Euro: Yİ-ÜFE ile %1,47, TÜFE ile %1,15 oranlarında getiri.
  • Amerikan Doları: Yİ-ÜFE ile %0,17 getiri, TÜFE ile %0,16 kayıp.
  • Külçe altın: Yİ-ÜFE ile %0,47 kayıp, TÜFE ile %0,79 kayıp.

Üç Aylık Getiriler

  • DİBS: Yİ-ÜFE ile %6,12, TÜFE ile %7,92 oranlarında en yüksek reel getiri.
  • Amerikan Doları: Yİ-ÜFE ile %1,25 kayıp; TÜFE ile %0,43 en az reel getiri.

Altı Aylık Getiriler

  • Külçe altın: Yİ-ÜFE ile %21,98, TÜFE ile %22,87 oranlarında en yüksek reel getiri.
  • BIST 100 endeksi: Yİ-ÜFE ile %8,92 kayıp, TÜFE ile %8,26 kayıp.

Yıllık Değerlendirme

  • Külçe altın: Yİ-ÜFE ile %37,17, TÜFE ile %27,58 oranlarında en yüksek reel getiri.
  • Mevduat faizi (brüt): Yİ-ÜFE ile %15,46, TÜFE ile %7,39 oranlarında getiri.
  • Euro: Yİ-ÜFE ile %6,06 getiri; TÜFE ile %1,35 kayıp.
  • DİBS: Yİ-ÜFE ile %2,26 getiri; TÜFE ile %4,88 kayıp.
  • Amerikan Doları: Yİ-ÜFE ile %1,59 kayıp; TÜFE ile %8,47 kayıp.
  • BIST 100 endeksi: Yİ-ÜFE ile %23,17 kayıp; TÜFE ile %28,54 kayıp.

