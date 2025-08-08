Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre, BIST 100 endeksi hem yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) hem de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, Temmuz ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yatırım araçlarının aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık performansları farklılık gösterirken, özellikle külçe altın ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) bazı dönemlerde öne çıktı.

Aylık Reel Getiri Oranları

BIST 100 endeksi : Yİ-ÜFE ile %8,75, TÜFE ile %8,40 oranlarında en yüksek reel getiri.

: Yİ-ÜFE ile %8,75, TÜFE ile %8,40 oranlarında en yüksek reel getiri. DİBS : Yİ-ÜFE ile %3,68, TÜFE ile %3,34 oranlarında getiri.

: Yİ-ÜFE ile %3,68, TÜFE ile %3,34 oranlarında getiri. Mevduat faizi (brüt) : Yİ-ÜFE ile %1,79, TÜFE ile %1,46 oranlarında getiri.

: Yİ-ÜFE ile %1,79, TÜFE ile %1,46 oranlarında getiri. Euro : Yİ-ÜFE ile %1,47, TÜFE ile %1,15 oranlarında getiri.

: Yİ-ÜFE ile %1,47, TÜFE ile %1,15 oranlarında getiri. Amerikan Doları : Yİ-ÜFE ile %0,17 getiri, TÜFE ile %0,16 kayıp.

: Yİ-ÜFE ile %0,17 getiri, TÜFE ile %0,16 kayıp. Külçe altın: Yİ-ÜFE ile %0,47 kayıp, TÜFE ile %0,79 kayıp.

Üç Aylık Getiriler

DİBS : Yİ-ÜFE ile %6,12, TÜFE ile %7,92 oranlarında en yüksek reel getiri.

: Yİ-ÜFE ile %6,12, TÜFE ile %7,92 oranlarında en yüksek reel getiri. Amerikan Doları: Yİ-ÜFE ile %1,25 kayıp; TÜFE ile %0,43 en az reel getiri.

Altı Aylık Getiriler

Külçe altın : Yİ-ÜFE ile %21,98, TÜFE ile %22,87 oranlarında en yüksek reel getiri.

: Yİ-ÜFE ile %21,98, TÜFE ile %22,87 oranlarında en yüksek reel getiri. BIST 100 endeksi: Yİ-ÜFE ile %8,92 kayıp, TÜFE ile %8,26 kayıp.

Yıllık Değerlendirme