Toplu Sözleşme Masasında Tutanak Tartışması

6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme sürecinin dünkü oturumunda tutanak tartışması yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda hizmet kollarının tekliflerinin müzakerelerinde, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kamu işveren heyetine, üzerinde uzlaşılan kararların tutanak altına alınmasını ve karşılıklı paraf atılarak resmileştirilmesi istedi. Önceki toplu sözleşme süreçlerinde göz ardı edilen bu durumun sonrasında uyuşmazlıklara yol açtığını hatırlatan Yalçın, tutanakla kayıt altına alınan kararların şüpheye mahal vermeyeceğini söyledi.

28 Temmuz'da Toplu Sözleşme ilk oturumunda da bu konuya dikkat çeken Başkan Yalçın konuşmasında taleplerinin mantığını da anlattı.

"Yedi defa bu işi görüştük, test ettik. Onun için ilk başlangıçta da dedik ki toplu sözleşme süreci tutanaklı işlesin. Son olarak tartışmaya sebebiyet verilmesin diye. Çünkü burada şöyle durumlar yaşadık geçmişte. Burada görüştüğümüz ve veya cümlesi bile eksik yazıldığında anlam değişiyor. Virgül bile eksik olduğunda günün sonunda metinleri bağıtlamada sıkıntı yaşıyoruz. 'Ve öyle değildi böyleydi, benim notlarımda şöyle yazıyordu. Bir getirin bakalım seninki nasıldı' gibi hakikaten devlet ciddiyetine yakışmayan bir tuhaflık söz konusu. Aslında diğer konfederasyonlar da aynı konuya dikkat çektiler. Toplu sözleşmenin devlet ciddiyetine yakışması için tutanaklı yürümemiz gerekiyor."

Memur-Sen Başkanı Yalçın, tutanakla yürütülen sürecin geçmişte olduğu gibi tartışmalara da yol vermeyeceğini söyledi:

"Bu oturumda uzlaştığımız konunun, nasıl uzlaştıysak hangi maddeyi nasıl kaleme aldıysak karşılıklı paraflayarak bir tarafa koyalım. Yoksa bu daralmış zaman içerisinde masanın stresini yükseltecek. Sonuçta burada sıkıntıya sebebiyet veriyor. Kamuoyu bazen algılıyor bazen algılayamıyor. Nedir bu sorun diye sosyal maliyete dönüşüyor. Bu açıdan burada geçmişte yaşadığımız tartışmayı yaşamamak, kamunun saygınlığını da korumak adına tutanakla yürüme konusunda ısrarla bu başlangıçta gündemimizi kuralım istiyoruz. Ve tutanağa geçirerek bu süreci yürütelim."

Kamu işveren heyeti, Başkan Yalçın'ın ısrarcı talebi üzerine tüm hizmet kollarının tekliflerinin tamamını müzakere etmeden ve genel maliyet tablosunu görmeden karar veremeyeceklerini söyledi. Bu durum salonda itirazlara ve tepkilere neden oldu.

Toplu sözleşme sürecinde Büro, Bankacılık ve Sigortacılık, Basın, Yayın ve İletişim ve Kültür Sanat Hizmet kollarının müzakereleri tamamlandı. Bugün Bayındırlık, İnşaat ve köy Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri ve Sağlık, Sosyal Hizmetleri kollarının müzakereleri yapılacak.