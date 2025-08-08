Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
AYM'den ihraç edilen memurun emekli ikramiyesi davasında ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi, kamu görevinden ihraç edilen ve hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlanan başvurucunun ikramiye talebinin reddedilmesini ayrımcılık yasağının ihlali saydı. Karar, yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne gönderildi.

Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 11:39, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 11:41
Anayasa Mahkemesi, kamu görevinden ihraç edilen bir memurun emekli ikramiyesi talebinin reddine ilişkin davada önemli bir karar verdi. Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri birleştirilerek emekli aylığı bağlanan başvurucuya, ihraç nedeniyle ikramiye ödenmemesi mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali sayıldı.

İhraç ve ikramiye reddi

Başvurucu, 23 yılı aşkın Emekli Sandığı hizmetine ek olarak SSK'lı çalışmalarıyla toplam 25 yılı aşan hizmet süresi üzerinden emekli oldu. Ancak, 5434 sayılı Kanun'un 89. maddesindeki kıdem tazminatına hak kazanma koşulunu, kamu görevinden ihraç edilmesi nedeniyle sağlayamadığı gerekçesiyle ikramiye ödemesi yapılmadı.

AYM: Ayrımcılığa yol açıyor

Kararda, hizmet birleştirmesi yapan ve ihraç edilen emekliler ile tek kurumdan emekli olanlar arasında farklı muamele yapılmasının nesnel ve makul bir gerekçeye dayanmadığı belirtildi. AYM, bu uygulamanın mülkiyet hakkına müdahale niteliği taşıdığını ve ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Yeniden yargılama ve TBMM'ye bildirim

İhlalin kanundan kaynaklandığını belirleyen Mahkeme, benzer ihlallerin önlenmesi amacıyla kararın TBMM'ye bildirilmesine hükmetti. Dosya, yeniden yargılama yapılması için Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Başvurucunun tazminat talebi ise reddedildi.

Karar ihraç edilen tüm kamu personeli için emsal olacak

Karar, kamu görevinden ihraç edilen ve farklı sosyal güvenlik kurumlarındaki hizmetlerini birleştirerek emekli olan kişilerin ikramiye talepleri açısından emsal niteliği taşıyor. Hukukçular, bu kararın çok sayıda benzer dosyada hak arayışını mümkün kılabileceğini vurguluyor.

7 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayın.

