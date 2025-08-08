AYM'den ihraç edilen memurun emekli ikramiyesi davasında ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi, kamu görevinden ihraç edilen bir memurun emekli ikramiyesi talebinin reddine ilişkin davada önemli bir karar verdi. Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri birleştirilerek emekli aylığı bağlanan başvurucuya, ihraç nedeniyle ikramiye ödenmemesi mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali sayıldı.

İhraç ve ikramiye reddi

Başvurucu, 23 yılı aşkın Emekli Sandığı hizmetine ek olarak SSK'lı çalışmalarıyla toplam 25 yılı aşan hizmet süresi üzerinden emekli oldu. Ancak, 5434 sayılı Kanun'un 89. maddesindeki kıdem tazminatına hak kazanma koşulunu, kamu görevinden ihraç edilmesi nedeniyle sağlayamadığı gerekçesiyle ikramiye ödemesi yapılmadı.

AYM: Ayrımcılığa yol açıyor

Kararda, hizmet birleştirmesi yapan ve ihraç edilen emekliler ile tek kurumdan emekli olanlar arasında farklı muamele yapılmasının nesnel ve makul bir gerekçeye dayanmadığı belirtildi. AYM, bu uygulamanın mülkiyet hakkına müdahale niteliği taşıdığını ve ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Yeniden yargılama ve TBMM'ye bildirim

İhlalin kanundan kaynaklandığını belirleyen Mahkeme, benzer ihlallerin önlenmesi amacıyla kararın TBMM'ye bildirilmesine hükmetti. Dosya, yeniden yargılama yapılması için Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Başvurucunun tazminat talebi ise reddedildi.

Karar ihraç edilen tüm kamu personeli için emsal olacak

Karar, kamu görevinden ihraç edilen ve farklı sosyal güvenlik kurumlarındaki hizmetlerini birleştirerek emekli olan kişilerin ikramiye talepleri açısından emsal niteliği taşıyor. Hukukçular, bu kararın çok sayıda benzer dosyada hak arayışını mümkün kılabileceğini vurguluyor.

7 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayın.