Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Üniversitelerin spor programlarına başvuran adaylar için 2025-ÖZYES giriş belgeleri yayımlandı.
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 17:13, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 17:14
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2025-Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) giriş belgelerini erişime açtı.
Adaylar, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını öğrenebilecekler. Sınava katılacak adayların, sınav günü ve saatinde sınav binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
2025-ÖZYES Giriş Belgelerine Erişim
- Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecekler.
- Sınava giriş belgesinde yazılı olan gün ve saatte sınav binasında hazır bulunmak zorunludur.