Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri karşısında sergilediği dengeli duruşa dikkat çeken Erdoğan, milli gelirin ilk kez 1 trilyon doları aştığını, dış ticarette rekorların kırıldığını belirtti. Erdoğan ayrıca, "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir evreye geçildiğini ve TBMM'de kurulan komisyonla psikolojik eşiğin aşıldığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 20:10, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 20:15
Yazdır
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni evreye geçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İnsan eseriyle yaşar, rahmetli Özal da eserleriyle, hizmetleriyle milletimizin davasında yaşamaya devam ediyor.

DEİK, Türk iş dünyasının lokomotifidir. DEİK'in 40 yaşın birikimiyle, tecrübesiyle inşallah yoluna daha güçlü devam edeceğine inanıyorum. İş dünyamızın yurt dışında karşılaştığı sorunları, sıkıntıları çözmek için elimizden geldiğince yardım ettik. Afrika'dan Asya'ya her yerde iş insanlarımızın yanında yer aldık.

Gazze'deki soykırımlara başlayan İsrail'in Lübnan, Ürdün, İran saldırılarıyla artan jeopolitik ristleri çok net okuyoruz. İş dünyası fırtınalı denizde yol almaya çalışıyor. Ne zulme sessiz kalıyoruz, ne macera peşinde koşuyoruz, ne pısırık kalıyor, ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz. Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Türkiye için en doğrusunu kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Rakiplerimiz dahi ülkemizin dengeli duruşundan övgüyle bahsediyor. Türkiye barış masalarının aranan aktörü oluyor. Bugün Türkiye kendine güveniyor, inanıyor ve hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerliyor.

"MİLLİ GELİR 1 TRİLYON DOLARI AŞTI"

Özellikle dış ticarette yine rekorlara imza attık. Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi. Temmuzda 25 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Kişi başına düşen gelir 2025'in ilk çeyreğinde 15 bin 971 dolara yükseldi. Milli gelir ilk kez 1 trilyon doları aştı. Savunma sanayimiz 7,15 milyar dolarlık ihracat ve 180 ülkeye erişimle gurur kaynağımız oldu.

Muhalefet Türkiye'nin kazanımlarını değersizleştirmek isterken, iş dünyamız küresel belirsizlik ortamında bu kazanımların değerinin farkındadır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: "PSİKOLOJİK EŞİK AŞILDI"

Terörsüz Türkiye sürecimizde bu hafta yeni bir evreye daha geçildi. TBMM'de komisyon kuruldu, psikolojik eşik aşıldı. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz.

Bölgemizde yeni oyunlar oynanıyorken Türkiye'nin oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının geleneğidir. Etrafımızdaki ateş çemberinden, stratejik yaklaşımla çıkabiliriz.

Türkiye'nin yarım asırlık terörle mücadelesinin ekonomik faturası yaklaşık 2 trilyon dolardır. Tarihi bir sürecin içindeyiz. Sabotajlara karşı teyakkuz halinde çalışmaları yönetiyoruz. Siyaset kurumu bazı çatlak seslere ve fırsatçılara rağmen genel olarak Terörsüz Türkiye sürecine olumlu yaklaşıyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber