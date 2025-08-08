Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 19.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

