Ankara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 19.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 20:14, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 20:16
