Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?

Yurdun kuzeybatısında fırtına, güneyde ise kavurucu sıcaklıklar bekleniyor. Uzmanlar, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış yok; sıcaklıklar 41 dereceye kadar çıkacak.

Yurt genelinde bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise yağış görülmeyecek, az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

Hava Sıcaklıkları ve Beklenen Değişiklikler

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek." Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarılar

  • Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.
  • Yurdun kuzeybatı kesimlerinde ve Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına bekleniyor.
  • Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

  • Ankara'da sıcaklıklar 33 ila 34 derece
  • İstanbul'da sıcaklıklar 30 ila 32 derece
  • İzmir'de sıcaklıklar 38 ila 41 derece
  • Büyükşehirlerde hafta boyunca yağış beklenmiyor.


