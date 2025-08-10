Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?

Yurt genelinde bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise yağış görülmeyecek, az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

Hava Sıcaklıkları ve Beklenen Değişiklikler

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek." Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarılar

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.

zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde ve Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına bekleniyor.

bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

Ankara'da sıcaklıklar 33 ila 34 derece

İstanbul'da sıcaklıklar 30 ila 32 derece

İzmir'de sıcaklıklar 38 ila 41 derece

Büyükşehirlerde hafta boyunca yağış beklenmiyor.



