Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem medyana geldi.

Deprem İstanbul başta olmak üzere Ege ve Marmara'nın yakın illerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Bursa, Aydın, Yalova, Eskişehir ve Ankara'dan da hissedildi.

Bu depremden 8 dakika sonra saat 20.01'de 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

BAŞKAN AKIN: 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yıkılan binanın enkazı altında kalan 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD: 7 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir" denildi.





Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

4 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili, "Depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

AFAD'dan depreme ilişkin bir genel bilgilendirme açıklaması yapıldı. Açıklamada "Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir.

Şu ana kadar;

️ 0 - 3.0 arası, 15 adet

️ 4.0 - 5.0 aras, 5 adet

olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında;

👥 319 personel

🚐 79 araç

görev yapmaktadır.

Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır.

An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir.

Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir."





BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları yaptığını ve teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

BAŞKAN AKIN: HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şu ana kadar ellerine ulaşan bilgiye göre herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi. Valilik, belediye, 112, AFAD gibi tüm kurumların tam bir mutabakat halinde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Akın, bu tür dönemlerde birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Sındırgı ilçesine doğru seyir halinde olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu: "Az sonra vali beyle beraber ilçe merkezinde olacağız. Beraber bölgelerde olacağız. Ekiplerimizin hepsini oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz, arama, kurtarma ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Temennimiz herhangi bir can kaybının olmaması yönünde. Şu ana kadar elimize ulaşan bilgiye göre şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok."

Akın, şu ana kadar Balıkesir'in diğer ilçelerinden herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirterek, "Gerekli açıklamayı orada hep beraber yapacağız. Kriz masası oluşturuldu. Oraya doğru gidiyoruz. Sorumlu hareket etmemiz lazım. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sağ olsunlar, diğer belediyelerimiz de çalışmalara destek veriyor" diye konuştu.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti. Erdoğan, "(Balıkesir) İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliği, kentte de hissedilen Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, sahada tarama çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Sarsıntının ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" denildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin İzmir'de de hissedildiğini belirten Elban, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canpolat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Aydın'da da etkili hissedildiğini bildirdi.

Canpolat, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Alan ve saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından paylaşımda bulundu.

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

AFAD'tan deprem sonrası hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarıda bulundu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşımaktadır. Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgilerine yer verildi.

"Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, ihbarları tek tek değerlendiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin sahada hasar tespit çalışması yaptığını belirterek, "Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.